Das Kulturhaus Caserne lädt für Samstag, 16. Dezember, um 20.30 Uhr zur „Glitternight before Christmas“ ins Casino ein (Einlass ab 19.30 Uhr). „Bodensee Burlesque“ präsentiert internationale Stars, zusätzlich gibt es noch einen Überraschungsauftritt.

Statt Plätzchen und Punsch gibt es im Kulturhaus Burlesque vom Allerfeinsten. In gewohnter Manier wurden internationale Burlesque-Künstlerinnen eingeladen, die das Publikum „um den Verstand bringen werden“, wie der Veranstalter Bodensee Burlesque mitteilt.

„Unsere Brust ist vor Stolz geschwollen, weil wir einen echten Shootingstar für euch auf unsere Bühne holen konnten: Ginevra Joyce aus Rom, ein Antlitz wie eine römische Göttin und ein Temperament wie eine Rakete. Kein Wunder, dass Sie 2023 den Titel ,Best Classic’ bei der Burlesque Hall of Fame gewonnen hat“, erklärt Kerstin Seeger von Bodensee Burelsque.

Außerdem werden laut Seeger dabei sein: Lulu Applecheeck aus der Schweiz, auch sie war dieses Jahr beim Burlesque Hall of Fame, und La Fee Verte aus Berlin. In ihren Performances entführt sie in zauberhafte Märchenwelten. Und wann passt das besser als in der Vorweihnachtszeit? Überdies die Burlesqueschönheit vom Bodensee Rubia K. Boom. Sie wird einen neuen Act präsentieren. Für gute Musik drumherum sorgt der DJ von Bodensee Burlesque und Raketenmieze führt am Mikrofon durch den Abend.

Vorverkauf