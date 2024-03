Girls-Cup-Mädchenfußballturnier steigt am 10. März

Mit dem Häfler Girls Cup nimmt die PSG Friedrichshafen die Tradition ihrer erfolgreichen Hallenturniere wieder auf. Das Mädchenfußballturnier wird dieses Jahr am Sonntag, 10. März, in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen ausgetragen.

Laut Ankündigung machen den Anfang des Turniertags um 9 Uhr die E-Juniorinnen. Es werden die Teams der SGM SV Kehlen/Unioin MBK, dem TSV Tettnang, SGM SV Baindt/ Blitzenreute /Fronhofen, TSV Eriskirch und der SGM TSB Ravensburg/FV Ravensburg erwartet. Gespielt wird in zwei Vierergruppen mit anschließenden Platzierungsspielen. Danach sind die jüngsten Mädchen dran: Die F-Juniorinnen spielen mit den Gästen aus Kehlen und Deuchelried ein Funiño-Turnier in der Variante klassisch und dem Modus Championsleague. Am Nachmittag geht es mit den D-Juniorinnen weiter. Mit dabei sind die Teams aus Konstanz-Wollmatingen, Bellamont, Tettnang, Lindau, Ravensburg und Langenargen/Kressbronn zu einem Turnier, das ebenfalls in zwei Vierergruppen gespielt wird.

Für Verpflegung ist laut dem Veranstalter bestens gesorgt.