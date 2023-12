Gipfelstürmer auf dem Klavier

Der junge Pianist Nuron Mukumi spielt am Dienstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus mit dem Staatlichen Sinfonieorchester Litauen Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 sowie Auszüge aus den Präludien des litauischen Komponisten und Malers Čiurlionis . Die „Rheinische“, Sinfonie Nr.3, von Robert Schumann bildet den Abschluss des Abends.

Nuron Mukumi wurde 1996 in Tashkent in Usbekistan als Kind zweier Musiker geboren. Sein Talent mag ihm in die Wiege gelegt worden sein, aber spätestens mit sechs Jahren fing er selbst an, es zu formen: als Schüler der Uspenskij Musikschule für musikalisch hochbegabte Kinder. Schon ein Jahr später gewann er den ersten Preis beim internationalen Klavierwettbewerb für Russische Musik in Kalifornien. Von da an war er nicht mehr aufzuhalten. Heute gilt er als einer der vielversprechendsten Pianisten seiner Generation. Er spielte bei etlichen internationalen Festivals, seine zweite CD „Tchaikovsky - 18 Pieces for Piano“ wurde für den Preis der deutschen Schallplattenkritik und den Opus Klassik 2023 in den Kategorien „Nachwuchskünstler des Jahres“ & „Instrument Solo“ nominiert..

Das Staatliche Sinfonieorchester Litauen (Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, LVSO) wurde 1989 von seinem künstlerischen Leiter und Chefdirigenten Gintaras Rinkevičius gegründet. Gemeinsam mit dem Orchester wird Mukumi Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 interpretieren, ein Meisterwerk, das oft als majestätisches Finale von Beethovens Schaffen für das Klavier betrachtet wird. Passend zur Heimat des Orchesters spielt er zudem Präludien des litauischen Malers und Komponisten Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - ein Pionier der litauischen Musik, der seine Inspiration zumeist in der Natur, aber auch in nationalen Mythen fand. So entführen seine ausdrucksstarken Werke mit ihrem malerischen Charakter das Publikum in vergangene Zeiten. Den Abschluss des Abends bildet Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur, die im Nachgang auch den Titel „Rheinische“ erhielt.

