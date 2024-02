„Gibt kein böses Blut“: Damit rechnet Bonin in Bitterfeld-Wolfen

Wechsel inmitten einer Volleyballsaison sind äußerst unüblich. Ab und zu erfordern Verletzungen aber Nachverpflichtungen der Vereine. Bundesligist VfB Friedrichshafen hat in der jüngeren Vergangenheit zweimal zu diesem Mittel gegriffen. 2022 holten die Häfler nach dem Ausfall von Blair Bann den Libero Nikola Pekovic und 2024 reagierte der deutsche Vizemeister mit Außenangreifer Ben-Simon Bonin auf die Fußverletzung von Simon Kohn. Bonin spielte bis Ende Januar beim VC Bitterfeld-Wolfen - und nun erfolgt das schnelle Wiedersehen. Der 21-Jährige gastiert mit seinem neuen Verein beim Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt. Spielbeginn am Samstag ist um 18.30 Uhr (live bei Dyn).

Zwischen dem Transfer und der Rückkehr liegen nur etwa zweieinhalb Wochen - deshalb ist es eine sehr besondere Konstellation. Bonin ist das bewusst, er rechnet aber mit einem freundlichen Empfang. „Es gab kein böses Blut. Ich habe mit den Jungs geredet und ihnen das transparent und klar dargestellt und von keinem etwas anderes gehört als Support“, sagt der VfB-Außenangreifer. Er schloss sich zwar erst zur Saison 2023/2024 dem VC Bitterfeld-Wolfen an, habe aber dennoch „Freundschaften geschlossen“ und verfolgt seinen Ex-Club auch noch regelmäßig. „Ich habe mich gefreut, dass sie einen Satz gegen Giesen gewonnen haben“, sagt Bonin. Und er freut sich, seine ehemaligen Mitspieler „wiederzusehen“. Wenngleich er weiß: „Auf dem Feld hat man auf der anderen Seite keine Freunde.“

Bonin hat die Zeit beim VC Bitterfeld-Wolfen genossen

Bonin hat auch nicht mir nichts, dir nichts den Verein gewechselt. „Das war sicher nicht die allerleichteste Entscheidung“, betont er. Zum ersten Mal in seiner Volleyballkarriere war er Stammspieler bei einem deutschen Bundesligisten - das war bei seiner ersten Zeit in Friedrichshafen (2018-2020) ganz und gar nicht der Fall und das habe er genossen. Deshalb dachte Bonin auch intensiv drüber nach, ob er das aufgeben möchte. Zumal Bitterfeld-Wolfen als Tabellensiebter sehr gute Chancen auf eine Play-off-Teilnahme hat. Ihm war klar, dass seine Einsatzzeiten beim VfB Friedrichshafen wieder sinken werden, „das habe ich so abgeschätzt“, sagt er. Nichtsdestotrotz hat er am Ende den Häflern seinen Zuschlag gegeben. „Entwicklung funktioniert nicht nur mit Spielzeiten“, begründet Bonin. Das „professionelle, fördernde Umfeld“ beim VfB sowie die Möglichkeit, „zwei, drei Monate auf hohem Niveau zu trainieren“, haben neben seiner Verbindung zum Verein als Argumente überwogen.

In drei Spielen gehörte Bonin schon zum Kader. Alle drei wurden gewonnen: 3:0 bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen, 3:0 gegen die WWK Volleys Herrsching und 3:1 bei den SWD Powervolleys Düren. Der 21-jährige Außenangreifer kam allerdings noch gar nicht zum Einsatz. „Ich respektiere die Entscheidung des Trainers und würde mich aber persönlich sehr freuen, wenn ich am Samstag spielen darf“, so Bonin. Er glaubt auch schon bereit für einen Einsatz zu sein. „Ich komme gut mit meiner neuen Mannschaft zurecht, man braucht keine unendlich lange Eingewöhnungszeit“, sagt er und strahlt Selbstbewusstsein aus: „Die Konkurrenz ist groß und ich bin mir der Wichtigkeit der Situation bewusst. Aber ich habe bei Bitterfeld-Wolfen gezeigt, dass ich auch gegen gute Teams in der Bundesliga bestehen kann.“

Er identifiziert sich sehr stark mit den Zielen des VfB. Die Häfler setzen alles daran, um in der Hauptrunde eine Top-Drei-Platzierung und damit auch eine gute Ausgangsposition für die Play-offs zu erreichen. Aktuell rangiert Friedrichshafen nur auf Rang vier, aber durch das direkte Duell zwischen den Helios Grizzlys Giesen und der SVG Lüneburg hat das Team von Trainer Mark Lebedew beste Chancen, noch mindestens einen Platz gutzumachen. Voraussetzung dafür ist es, in den verbleibenden drei Saisonbegegnungen die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Die Form stimmt, zuletzt meisterten die Häfler den knackigen Doppelpack gegen Herrsching und Düren innerhalb von drei Tagen.

Virus macht Friedrichshafen aktuell etwas zu schaffen

Für die Partie in Bitterfeld-Wolfen sind die Voraussetzungen aber nicht ideal. Es ist die nächste weite Reise in nur kurzer Zeit, zudem haben einige Volleyballer mit einem Virus zu kämpfen. Zuspieler Aleksa Batak kränkelte schon in Düren - es ist noch fraglich, wer am Samstag wirklich beginnen kann. „Es spielt keine Rolle, wer anfangen wird. Jeder wird bereit sein“, sagt Lebedew selbstbewusst. „Wenn sich unsere Startformation verändert, verändert das nicht unser Spiel.“

Der VfB-Gegner hat im Januar seinen Trainer verloren. Lebedews ehemaliger Co-Trainer Alessandro Lodi bat um die Auflösung des Vertrages und der Verein stimmte dem zu. Das Sagen hat Lodis vorheriger Co-Trainer Lukas Thielemann. Durchaus ein paar Geheimnisse sind aber dennoch bekannt. Bonin lobt die sehr gute Vorbereitung beim VfB und möchte selbst noch ein paar weitere Informationen beisteuern. „Kleine Spezialitäten von Spielern werde ich mit reinwerfen“, sagt der 21-Jährige. Sollte er sein Debüt für den VfB geben dürfen, dann ist ihm auch klar, dass ihn seine Ex-Teamkollegen auch noch bestens kennen. Denn es ist nur etwas mehr als zwei Wochen her, als Bonin noch das Trikot von Bitterfeld-Wolfen trug.