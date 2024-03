Was sind die Höhepunkte der IBO? Welche Produkte, Angebote oder Dinge, die die Aussteller auf der IBO bieten, stechen ins Auge oder fallen gleich auf. Wir haben uns auf die Suche gemacht und sind heute in der Halle B4 gelandet. Hier werden laut IBO die Next Gen, die nächste Generation, also junggebliebene Menschen, angesprochen. Und das haben wir gefunden:

Der Mini-Car-Club Markdorf

Der Mini-Car-Club Markdorf modifiziert und bastelt Offroadmodellfahrzeuge im Maßstab 1:8 und 1:10, um die dann bei Wettbewerben fahren zu lassen. Die Untergruppe des ADAC lässt sich im hinteren Teil der Halle B4 finden, wo die Fahrzeuge von Oliver Mlakar und Andy Enzmann gesteuert werden. Durch die kreisförmige Rennstrecke mit zwei Rampen ist hier vor allem für Kinder Spannung garantiert. Auch für andere Hobbytüftler ist der Stand mit Sicherheit sehr interessant und eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten über ihr Hobby auszutauschen

Oliver Mlakar und Andy Enzmann präsentieren ihre Modellfahrzeuge. (Foto: Jakob Behnke )

Sportkreis-Jugend Bodensee

Die Sportkreis-Jugend Bodensee, ein Unterbereich des württembergischen Landessportbundes, vertritt die Jugend der Sportvereine des Bodenseekreises. Bei Herrmann Brugger, Julian Kainz, Marc Franzen und Waldemar Witulski kann man von Bubble-Fußball über Fußball-Dart bis hin zu Badminton alles spielen, was mit Sport zu tun hat. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem stehen die vier für Fragen rund um den Sport immer zur Verfügung.

Bei der Sportkreis-Jugend kann vieles auch ausprobiert werden. (Foto: Jakob Behnke )

Top-Angebot: Gibbon

Hier präsentiert die Stuttgarter Firma Gibbon ihr Giboard, eine Art Slackline für Zuhause. Klaus und Paul zeigen Übungen zur Verbesserung von Balance, Körpergefühl und auch Kraft, die die Nutzer dieses Geräts ordentlich ins Schwitzen bringen. Mit dem Giboard lassen sich laut der beiden Gibbon-Fachleute sowohl Geist, als auch Körper trainieren, das Gerät sei also sehr vielseitig einsetzbar. Es könne sogar zur Entspannung genutzt werden. Und auch, wenn die Übungen zuerst ganz einfach aussehen, sollte man sich davon nicht täuschen lassen. Die Übungen, die Klaus und Paul vorführen, haben deutlich mehr in sich, als es sich auf den ersten Blick ahnen lässt. Aber keine Sorge: Auch hier macht Übung den Meister. Sehr sehenswert. Und ausprobieren kann man da auch einiges.

Video: Ralf Schäfer Video: Ralf Schäfer

Wer schafft das? Im Video zeigt Klaus, dass Liegestütze nicht immer einfach sind. Das hier wird kaum jemand auf Anhieb hinbekommen.

Und sonst so?

Sportangebote, Gaming-Herausforderungen, Young Speakers und Cossplay - das sind die Angebote dieser Halle, die teils erst Donnerstag bis Sonntag an den Start gehen.