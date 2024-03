Highlight bei der IBO am Freitag: Der schwäbische Kabarettist tritt am Freitag, 22. März, bei der IBO auf. Los geht es um 20 Uhr in der Zeppelin Cat Halle A1. Für einen glücklichen Leser der „Schwäbischen Zeitung“ geht es nicht nur gratis zu dem Auftritt - der Gewinner unserer Verlosung trifft außerdem Christoph Sonntag vor der Show bei einem „Meet & Greet“.

In seinem neuen Programm wendet sich der Kabarettist laut einer Pressemitteilung wieder seiner Kernkompetenz zu: Ihr sollt Tränen lachen und gerne mit neuen positiven Impulsen für Euch und die Welt wieder heim kommen. „Lebendig, schnell, heutig, zum Totlachen witzig, aktuell, musikalisch, fulminant, kurz: eine einzigartige Serie von kabarettistischen Tritten, die man sich nicht entgehen lassen sollte“, so wird das Programm beschreiben.

So können Sie gewinnen

Wer Christoph Sonntag persönlich treffen und seine Show erleben will, hat die Chance bei unserem Gewinnspiel. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost ein Paket mit 1 x 2 Karten. Enthalten darin ist der Messeeintritt zur IBO am Freitag, das „Meet & Greet“ (19 Uhr, Treffpunkt an der Info im Foyer West) sowie die Show um 20 Uhr.

Wer gewinnen will, schreibt bis Mittwoch, 20. März, 16 Uhr, eine Mail mit Namen, Telefonnummer und Anschrift unter dem Stichwort „Sonntag“ an [email protected]

Tickets für den Auftritt von Christoph Sonntag gibt es Online-Ticketshop der Messe zu kaufen unter www.ibo-messe.de/tickets