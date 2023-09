Arbeitskräfte im eigenen Land halten, heimische Personalressourcen mobilisieren: Dafür hat der Interregionale Gewerkschaftsrat Bodensee jüngst auf seiner diesjährigen Pressetour im Vierländereck getrommelt. Doch was bedeutet das eigentlich, wenn IGR-Präsidentin Bärbel Mauch und ihre Kollegen dafür werben, die Fachkräfte in einer Region, die auch von Pendlern lebt, im jeweils eigenen Land zu halten?

Es gehe mehr darum, die Unternehmen und die Politik im eigenen Land unter Druck zu setzen, dass sie die Arbeitsbedingungen vor Ort verbessern, als komplett zu verhindern, dass Arbeitskräfte vom eigenen ins Nachbarland abwandern, erklärt Mauch. Denn: Liechtenstein etwa, habe als „kleiner Binnenstaat“ mehr Arbeitsplätze als Einwohner und sei demzufolge auf die Pendlerinnen und Pendler angewiesen, ergänzt ihr Kollege Sigi Langebahn vom Liechtensteinischen Arbeitnehmerverband.

Verbesserte Löhne und Weiterbildung sind die zwei wichtigen Säulen, um Fachkräfte zu gewinnen. Bärbel Mauch

Neben ihm sind auch Lukas Auer vom Thurgauer Gewerkschaftsbund für die Schweiz und Reinhard Stemmer, Landesvorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbunds Vorarlberg, mit von der Partie bei der Pressetour, die in allen vier Ländern Station macht. In Friedrichshafen haben sie in das Haus der IG Metall geladen. „Wir suchen uns jedes Jahr ein Thema, das uns alle vier betrifft, um dafür Aufmerksamkeit zu schaffen“, erläutert Sigi Langebahn das Konzept.

Besonderes Augenmerk legen die vier Gewerkschafter auf zwei Themenblöcke: den länderübergreifenden Fachkräftemangel, der vor allem im Gesundheits- und Pflegesektor auftaucht und die Frage, wie die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöht werden kann. „Verbesserte Löhne und Weiterbildung sind die zwei wichtigen Säulen, um Fachkräfte zu gewinnen“, sagt Bärbel Mauch. Die Elternzeit anzubieten, sei zudem ein wichtiger Punkt zur Stärkung von Eltern und dem Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf, ergänzt Sigi Langebahn.

Erleichterungen für Eltern gibt es nicht überall

„In Deutschland ist Elternzeit ganz normal, in Liechtenstein nicht. Unsere Wirtschaft hat bisher das absolute Minimum umgesetzt. Politik und Wirtschaft geben sich nach außen familienfreundlich, aber der erste Entwurf, den wir jetzt zu der Thematik bekommen haben, sah nicht danach aus“, berichtet Langebahn. In der Schweiz wiederum hapere es ordentlich im Gesundheitswesen, erzählt Lukas Auer. „Jeden Monat hängen über 300 Pflegende mehr den Kittel erschöpft und frustriert an den Haken. Wir haben es politisch probiert, Druck zu machen und haben auch eine Abstimmung gewonnen. Doch an der Umsetzung hapert es“, sagt er.

Wenn man jedes Komma übersetzen muss, dauert das zu lange. Bärbel Mauch

Ein weiterer problematischer Punkt, von dem Reinhard Stemmer aus Vorarlberg berichtet, sei, wie lange es dauere, Asylbewerber in den Arbeitsmarkt einzubinden. „Da wäre so ein großes Potenzial“, meint er. Doch die Prüfung der Qualifikationen brauche oft ewig. Bärbel Mauch pflichtet ihm bei. „Wenn man jedes Komma bei einem ausländischen Zeugnis ins Deutsche und dann auch noch ins Schwäbische übersetzen muss, dauert das zu lange.“

Der IGR erhofft sich, dass die Pressetour im jeweiligen Land Aufmerksamkeit für diese und weitere Punkte, an denen es hakt, schafft. „Den Job so attraktiv machen, dass die Leute vor Ort Lust darauf haben, das sollte unser aller Ziel sein“, fasst es Sigi Langebahn zusammen.