Gesundheitskonferenz informiert über Chancen der Digitalisierung in der Medizin

Der „Digital Health Truck“ der Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg wird den Marktplatz der kommunalen Gesundheitskonferenz am 22. November im GZH ansteuern und Infos zur Digitalisierung in der medizinischen Versorgung an Bord haben.

(Foto: Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg )