Der Gestaltungsbeirat hat die Baupläne des Landkreises für den Neubau von Gemeinschaftsunterkünften in der Schwabstraße diskutiert. Harald Betting, Leiter des Bau– und Liegenschaftsamtes, der die Pläne vorstellte, war am Ende ganz und gar nicht glücklich.

Das, so meinte Baubürgermeister Fabian Müller, sei nach der ersten Diskussion im Gestaltungsbeirat auch nicht vorgesehen. „Die weiteren Beratungen haben aber immer zu guten Ergebnissen geführt“, versuchte er zu trösten. Was war geschehen?

Nach den Plänen des Landratsamtes sollen zwischen Polizeirevier und Schwabstraße zwei vierstöckige Gebäude entstehen, die pro Stockwerk konzeptionell vier Wohnungen enthalten, die später für den geförderten Wohnungsbau umgebaut und weiter genutzt werden könnten. Zunächst würden die Wohnungen als Einzelzimmer gebaut werden.

Zusätzlich soll im hinteren Bereich ein weiteres Gebäude entstehen, in dem Fahrräder und Mülltonnen untergebracht werden sollen. Dazwischen sind Grün– und Außenbereiche geplant, da die Gebäude keine Balkone bekommen sollen. In dem betroffenen Gebiet gibt es keinen Bebauungsplan, gebaut werden darf demnach nach Paragraf 34, nach dem sich die Bebauung am Umfeld zu orientieren hat.

Stadt lehnt Plan ab

Und genau da kommt die Stadt ins Spiel. Die sieht eine vierstöckige Bebauung nur möglich, wenn das oberste Geschoss als Attica–Geschoss, also zurückgesetzt und kleiner realisiert wird. Dem Landkreis passt das ganz und gar nicht, weil dann Wohnraum verloren gehe und damit Plätze für die jetzt aufzunehmenden Flüchtlinge.

„Derzeit hat der Kreis rund 1500 Menschen aufgenommen, wir rechnen bis Ende kommenden Jahres mit insgesamt 2000 Menschen“, sagte Harald Betting und lehnt diese Bauweise ab. In den Gestaltungsbeirat hat der Landkreis das Projekt freiwillig eingebracht, kein Bauherr ist dazu verpflichtet. Auch sind die Hinweise und Ideen des Gestaltungsbeirates in keiner Form gesetzlich bindend.

Gestaltungsbeirat macht Gegenvorschlag

Und dieser Gestaltungsbeirat hatte eine Idee, um die Problematik der vier Geschosse zu lösen, ohne Wohnraum zu verlieren. Angesichts der umgebenden Bebauung schlug der Vorsitzende des Beirates, Wolfgang Riehle, dem Landkreis vor, auf den Bau des Fahrrad– und Müll–Hauses zu verzichten und stattdessen diese Baufläche für ein drittes Wohnhaus zu nutzen. Das könne dann wie die beiden anderen Häuser dreistöckig realisiert werden.

Fahrrad– und Müll–Infrastruktur sollten jeweils in den drei Wohnhäusern untergebracht werden. Harald Bettings erster Kommentar zu diesem Vorschlag: „Ich weiß nicht, ob wir die Gebäude dann überhaupt bauen.“ Er wollte nicht einsehen, eine höhere Bodenversiegelung hinzunehmen, statt in die Höhe zu bauen. Zumal im Umfeld sogar fünfstöckige Häuser stehen würden.

Auch wenn der Gestaltungsbeirat mit dem Lob an das Konzept, das Haus auch später für geförderten Wohnungsbau nutzen zu können, etwas Feuer aus der Diskussion nehmen wollte, blieb der Zwist bis zum Ende der Sitzung bestehen und wird nun im Landratsamt aufgearbeitet werden. Der Gestaltungsbeirat gab zu bedenken, dass drei dreigeschossige Gebäude mehr Wohnraum bieten könnten als zwei viergeschossige Häuser. Der Landkreis wird das Projekt jetzt wieder überdenken.