- Zum Abschied hatte er ein vielversprechendes Kompliment für die Stadt: „Friedrichshafen könnte das Kopenhagen Baden-Württembergs werden“. Das Potential sei vorhanden. Ein fast vollbesetzter Alfred-Colsman-Saal hat am Mittwochabend den Architekten Wolfgang Riehle mit viel Beifall verabschiedet, der nach fünfjähriger Tätigkeit als Vorsitzender des Häfler Beirats für Architektur und Stadtgestaltung das Gremium turnusmäßig verlässt. Von galoppierenden Veränderungen sprach er in seinem Vortrag „Zeitenwende - auch bei der Qualitätssicherung in Architektur und Stadtplanung“.

Die Bevölkerung soll ihre Ideen zur Stadtgestaltung einbringen

Der Ehrenpräsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, der sich nach Ende seiner operativen Tätigkeit bei „Riehle + Assoziierte Architekten und Generalplaner“ vor allem der Qualitätssicherung von Architektur und Stadtplanung verschrieben hat, warb für das Gremium Gestaltungsbeiräte und den gesamtgesellschaftlichen Konsens bei beiden Themen. „Wir brauchen Sie“, appellierte er an die Bürgerschaft, bei der Stadtgestaltung frühzeitig mit Ideen etwa in Workshops beizutragen. Gestaltungsbeiträge verfolgten keine Eigeninteressen.

Der Wohnungsbau ist unter die Räder gekommen

Wolfgang Riehle blickte auf die Veränderungen durch die Kriege und die Kostenexplosionen, durch die der Wohnungsbau voll unter die Räder gekommen sei. Dazu Corona, verstärkte Migration, der Klimawandel, der zuvor schon einen Paradigmenwechsel auch in der Architektur und bei der Stadtentwicklung eingeläutet habe. Im Wohnungsbau müsse man sich engagiert mit neuen Konzepten hin zu zukunftsfähigem Bauen auseinandersetzen, mit Nachhaltigkeit, Qualität, Materialien, Energiekonzepten und Bezahlbarkeit.

An drei Bauvorhaben im Land zeigte er auf, wie solche Wohn- und gestalterische Unternehmensformen aussehen können: dem ZERO Hansa-Areal mit seiner Modul-Konstruktion in Stuttgart-Möhringen, dem Schlossgarten-Quartier in Stuttgart, das mit Nachhaltigkeit überzeugen will, und dem Innovations-Park in Heilbronn mit einem besonders vielseitigen Nutzungsprogramm.

Der Baubürgermeister lässt Riehle nur mit Wehmut gehen

Erster Bürgermeister Fabian Müller hob in seinem Dank an Wolfgang Riehle das notwendige gesellschaftliche Miteinander hervor, um Ergebnisse zu finden, von denen alle profitieren. Wolfgang Riehle habe als Vorsitzender des Häfler Gestaltungsbeirates jede noch so ausweglose Situation eingefangen, weshalb man ihn nur mit Wehmut gehen lasse, in der Hoffnung: „Niemals geht man so ganz.“