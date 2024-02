Gesprächsreihe zu KI geht in die finale Runde

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Doch was steckt hinter diesem Begriff? Die Gesprächsreihe im Hangar des Dornier Museums geht diesen Fragen nach. Der fünfte und letzte Gesprächsabend dieser Reihe findet am Donnerstag, 29. Februar, ab 19 Uhr zum Thema „Künstliche Intelligenz in der Industrie“ statt, wie das Dornier Museum ankündigt.

Künstliche Intelligenz sei längst fester Bestandteil des Engineerings und der Fertigung in vielen Unternehmen. „Die Einsatzbereiche reichen von der Konstruktion neuer Produkte über die Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen bis hin zur ganzheitlichen Steuerung von Maschinenparks und Produktionsstraßen“, heißt es in der Ankündigung.

Doch wie kann sichergestellt werden, dass die KI wirklich zuverlässig funktioniert und dass die von ihr getroffenen Entscheidungen für alle Akteure transparent sind? Können KI-Lösungen überhaupt schon auf die ganz speziellen Einsatzbedingungen verschiedener Fertigungsunternehmen Rücksicht nehmen? Diese Fragen beleuchtet Cedric Lenz vom Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM zu Beginn des Gesprächsabends in seinem Vortrag „Herausforderungen und Chancen von Künstlicher Intelligenz in der industriellen Fertigung“.

Einblicke in die Funktionsweis von KI im Industriealltag erhalten die Gäste des Abends von Tobias Weiß von Rolls-Royce Power Systems. Im Vortrag „Künstliche Intelligenz im Industriealltag: Reale Beispiele, Chancen und Erfolgsfaktoren“ stellt Tobias Weiß reale Anwendungsfälle vor und behandelt anhand dieser Beispiele die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der erfolgreichen Implementierung. Zusätzlich wird Daniel Damson mit Team während des Abends an einem Stand praktische Einblicke in die KI-unterstützte Konstruktion von Bauteilen geben.

Im Anschluss der Vorträge werden die Auswirkungen, Chancen und Herausforderungen, die durch den Einsatz von KI in der Industrie entstehen, diskutiert. Das Publikum kann sich dabei mit seinen Fragen zum Thema an die Experten wenden und ist zum Mitdiskutieren eingeladen. Museumsdirektor Hans-Peter Rien wird durch den Abend leiten sowie die Gesprächs- und Diskussionsrunde moderieren. Der Eintritt ist frei.