Der Verein Sternenkinder Bodensee ist auf der Suche nach eigenen Räumen. Um das nötige Geld für die Miete zu bekommen, hat der Verein mit Sitz in Markdorf eine Spendenaktion gestartet und ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt.

Sternenkinder Bodensee unterstützt seit rund anderthalb Jahren Familien, deren Kinder tot geboren wurden. Um dies in einem geschützten Rahmen zu ermöglichen, brauche es eigene Räume, sagt Saskia Dickhut, die zusammen mit ihrer Freundin Angela Sombrowski dem Verein vorsitzt. An dem neuen Ort sollen unter anderem Gesprächskreise für Betroffene, Angehörige und Geschwisterkinder stattfinden.

Zu teuer für den gemeinnützigen Verein

Bereits seit einem Vierteljahr ist der Verein auf der Suche. „Es gibt genug Räume“, sagt Dickhut, das Problem seien allerdings die hohen Mietpreise in der Bodenseeregion. Vermieter seien bislang nicht von den marktüblichen Preisen abgerückt, selbst wenn sie erfahren, dass es sich bei den potentiellen Mietern um einen gemeinnützigen Verein handelt. Genau das sei aber notwendig.

Weitere Voraussetzungen, die die Räume erfüllen müssen: Sie sollen nur für Vereinsmitglieder und Betroffene zugänglich sein und sie sollen mit sanitären Anlagen ausgestattet sein. Eine Größe von rund 70 Quadratmetern sei wünschenswert, so Dickhut.

5000 Euro für die Miete

Es ist dringend. Anfang Januar musste ein Gesprächskreis abgesagt werden, weil kein Raum zur Verfügung stand, so Dickhut. Aktuell fänden Beratungsgespräche bei den Betroffenen zu Hause oder an einem neutralen Ort statt, also in der freien Natur oder auf öffentlichen Plätzen.

Um die Miete für ein halbes Jahr bezahlen zu können, hat der Verein eine Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der Volksbank Überlingen gestartet. 5000 Euro sollen bei dem Crowdfunding bis Ende Februar zusammenkommen - wobei die Vorsitzende hofft, dass es noch mehr wird.

Benefizkonzert mit besonderen Liedern

Wer spendet, konnte bis vor kurzem als Dankeschön eine Eintrittskarte erhalten zum Benefizkonzert „A Sky Full Of Stars“ am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr auf dem Stotzhof in Markdorf zugunsten des Vereins. Die Vorverkaufskarten für das Konzert sind nun vollständig ausverkauft, aber an der Abendkasse gibt es noch die Chance auf einen Stehplatz. Beim Konzert trete ein „buntes Sammelsurium“ an Künstlern auf, sagt Dickhut.

Sie spielen auch Lieder, die für Sternenkinder geschrieben wurden. Dies sei für Außenstehende nicht unbedingt erkennbar. Die Vorsitzende betont: Auch wenn es unendlich traurig sei, das eigene Kind zu verlieren, soll es ein „fröhlicher Abend“ werden.

Nicht nur für Frauen

„Es sind auch Leute willkommen, die mit dem Thema nichts zu tun haben“, sagt Dickhut und ergänzt: „Ja, das Konzert ist auch männertauglich.“ Diese Frage habe sie bereits erreicht. Im Allgemeinen richten sich die Angebote des Vereins nicht nur an Frauen, die ein Kind vor der Geburt verloren haben, sondern an alle Angehörigen. „Es betrifft immer die ganze Familie“, erklärt Dickhut, die ihren Sohn im Juli 2021 verloren und daraufhin den Verein gegründet hat.

Immer mehr Betroffene wenden sich an die Sternenkinder Bodensee, berichtet die Vorsitzende. Rund zwei Familien würden die Mitglieder jeden Monat in der Akutphase begleiten, also zwischen der Diagnose und der Bestattung des Kindes.

Sieben bis zwölf Betroffene nehmen laut Dickhut regelmäßig an den Gesprächskreisen teil, die zweimal im Monat stattfinden. Die Vorsitzende hofft darauf, neue Mitglieder zu gewinnen, die sich aktiv einbringen und helfen, die Betroffenen unterstützen.

Mehr Zeit mit den Kindern

„Es freut mich, dass unser Angebot gut angenommen wird“, sagt Dickhut und ist dankbar - vor allem für das entgegengebrachte Vertrauen der Eltern, die ihr Herz zunächst wildfremden Menschen ausschütten.

„Die Zeit mit den Kindern ist immer zu kurz“, sagt Dickhut. Ziel des Vereins sei es, diese Zeit mit den totgeborenen Kindern zu verlängern. Um sie kennenzulernen - und dann in den Sternenhimmel zu verabschieden.

Das Benefizkonzert „A Sky Full Of Stars“ findet am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr auf dem Stotzhof, Wirrensegel 6 in Markdorf, statt. Es treten unter anderem Mara Notz, Carolin Dengler, Tanja Fimpel und Max Ott, Tom Mayer und DJ Tobi Merk auf. Tickets gibt es an der Abendkasse für 14 Euro.

Die Crowdfunding-Website des Vereins Sternenkinder Bodensee ist hier abrufbar. Infos über den Verein gibt es hier.