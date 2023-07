Laut Mitteilung der Stadt haben in den vergangenen Tagen mehrere Tausend Haus– und Grundstückseigentümer falsche Bescheide für die gesplittete Abwassergebühr erhalten. Grund für die falschen Bescheide sei ein Programmfehler beim Rechenzentrum.

Betroffen sind die Haus– und Grundstückseigentümer, deren Anschrift nicht identisch mit dem Abrechnungsobjekt ist. Beispielsweise, wenn der Eigentümer das Abrechnungsobjekt nicht selbst bewohnt oder eine Hausverwaltung für das Abrechnungsobjekt zuständig ist.

Bescheide, bei denen die Anschrift und das Abrechnungsobjekt einheitlich sind, wurden richtig erstellt.

Vier Wochen lang kann Einspruch eingelegt werden

Wer einen falschen Bescheid erhalten hat, sollte dies bei der Stadt Friedrichshafen innerhalb von vier Wochen anzeigen: entweder formlos per E–Mail an [email protected] oder schriftlich an Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt, Charlottenstraße 12, 88045 Friedrichshafen.

Damit der Einspruch bearbeitet werden kann, muss die GIS–ID, die auf dem Bescheid unterhalb des Buchungszeichens steht, angegeben werden. Eine automatische Korrektur der Bescheide ist laut Rechenzentrum leider nicht möglich.

Die Gebühr für die gesplittete Abwassergebühr muss auch erst dann bezahlt werden, wenn der neue, richtige Bescheid zugestellt wurde.

Bei Fragen zum Bescheid können sich Eigentümerinnen und Eigentümer wenden an Telefon 07541/203-4184, E-Mail [email protected].