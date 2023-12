Der Kunstrasenplatz des FC Friedrichshafen ist aktuell gesperrt, weil die Stadt dort die Sicherheit der Spieler nicht mehr gewährleisten kann. In der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses des Gemeinderates (KSA) gab Bürgermeister Andreas Hein bekannt, dass sich die Stadtverwaltung darum bemühe, eine vorübergehende Hilfe zu präsentieren und im Frühjahr kommenden Jahres eine Lösung für das Problem zu haben.

Laut FC Friedrichshafen gefährdet die Schließung des Platzes den Fortbestand der Fußballabteilung, der größten Abteilung im Verein. Dabei sind vor allem Jugendliche betroffen, derer sich der Verein umfangreich angenommen habe. Der Stadtverwaltung sei das bewusst und man arbeite daher mit Hochdruck an einer Lösung des Problems, sagte Andreas Hein in der Sitzung des KSA.

Bürgermeister will Lösung finden

Der Verein solle nicht alleine gelassen werden. Kurzfristig wäre das Training in Hallen möglich, oder in Kooperationen, oder der Platz könne zumindest in Teilen geöffnet werden. „Zu Beginn des Jahres werden wir eine Lösungsmöglichkeit aufzeigen und einen Vorschlag unterbreiten, wie sich der Platz sanieren lässt und auch noch 2024 wieder nutzbar ist“, so Hein.

Aus Kreisen des Vereins war nach der Sitzung zu hören, dass die Stadt seit fünf Jahren einen Sanierungsplan für den Platz in der Schublade habe, aber nichts geschehen sei. Neben einigen Vereinsvertretern war auch der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Jürgen Schrandt, in der Sitzung. Er sagt, die Situation sei nicht nur bei diesem Platz und Verein problematisch. Auch andere Vereine hätten Platz- und Hallenprobleme, was eine Lösung über eine Vereinskooperation nicht einfach mache.

Sanierung nicht vorgesehen

Der Platz war 2020 für rund 17.000 Euro repariert worden. „Eine grundlegende Sanierung war zum damaligen Zeitpunkt im Haushalt mit Blick auf die Summe der anstehenden Projekte, der Leistbarkeit und der damit notwendigen Priorisierung nicht vorgesehen“, sagt die Sprecherin der Stadt Friedrichshafen, Monika Blank.

Derzeit werde geprüft, ob zumindest Teile des aktuell gesperrten Kunstrasenplatzes zeitnah wieder für den Trainingsbetrieb geöffnet werden können. Sobald hier ein Ergebnis vorliege, werde der FC Friedrichshafen informiert. „Parallel dazu arbeiten wir an Lösungen zu einer dauerhaften Behebung der Mängel und Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit des Platzes noch im Jahr 2024“, so Monika Blank.

Gemeinderat soll entscheiden

Hierzu wird der Gemeinderat im ersten Quartal des kommenden Jahres über einen Vorschlag der Stadtverwaltung für eine schnelle Sanierung des Platzes diskutieren. Bei einer Komplettsanierung rechnet die Stadt je nach Zustand der Elastikschicht auf diesem Platz mit Kosten zwischen 725.000 Euro und 950.000 Euro. Dafür aber sind im aktuellen Doppelhaushalt 2023/2024 keine Mittel vorgesehen.

Die Sicherheitsbedenken sind aufgetreten, weil der Kunstrasen stark beschädigt ist. „Die Rinnenabdeckung und Schachtabdeckungen fehlen teilweise und stellen Stolperfallen dar. Die Flutmasten sind beschädigt. Die Mängel auf dem Kunstrasenplatz sind meist Stolperfallen, die zu Verletzungen führen können“, hatte die Stadtverwaltung zuvor mitgeteilt.