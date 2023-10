Nur den älteren Häflern dürfte der Name noch ein Begriff sein: Willy Kaldenbach. Vor 25 Jahren, am 26. Oktober 1998, er gestorben. Mehr als 40 Jahre hat „Big Willy“, wie er genannte wurde, auf wichtigen Positionen die Geschicke der Stadt mitbestimmt.

Wie kein Zweiter war er in der Stadtgesellschaft vernetzt und zog ‐ eher im Hintergrund als auf offener Bühne ‐ die Fäden: zunächst als Verbindungsmann zur französischen Besatzungsmacht, dann als Stadtrat, Fraktionsvorsitzender, Kreisrat, Kirchengemeinderat, Aufsichtsrat, Präsident des VfB, Direktor des Zeppelin-Luftschiffbau, Unternehmer und Geschäftsführer von Stiftungsunternehmen.

Geboren wurde Willy Kaldenbach am 4. Juli 1915 in Höngen bei Aachen. Er wuchs als Zweitältester mit elf Geschwistern auf und machte Abitur im Benediktinerkloster St. Benediktusberg in Vaals/Holland. Anschließend studierte er Theologie in Maria Laach und Eichstätt. Er sollte also Priester beziehungsweise Mönch werden.

1943 kommt Kaldenbach nach Friedrichshafen

Naziherrschaft und Krieg durchkreuzten diese Pläne. Als Offizier soll Kaldenbach hauptsächlich in Frankreich eingesetzt gewesen sein, so steht es im Bürgerwiki. Zur Flak nach Friedrichshafen kam Kaldenbach wohl 1943. Direkt von einem Russland-Einsatz, wie er sagte.

Am Donnerstag, 26. Oktober jährte sich der Todestag von Willy Kaldenbach zum 25sten Mal. Aus diesem Grund legte die Stadt Friedrichshafen am Grab auf dem Hauptfriedhof in Friedrichshafen Blumen nieder. Für sein Lebenswerk und für seine besonderen Verdienste wurde ihm 1979 der Ehrenring der Stadt Friedrichshafen verliehen. Er verstarb am 26. Oktober 1998. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Während viele seiner Kameraden bei den Bombardements an den Geschützen und in den Schützengräben umgekommen sind, hat Kaldenbach den Horror überlebt. Nicht weil er besonders mutig gewesen sei, sondern weil er Glück und einen Schutzengel hatte. So jedenfalls berichtete er in einer Rede.

Statt das Theologiestudium fortzusetzen, blieb Kaldenbach in Friedrichshafen, fand hier seine große Liebe und eine Aufgabe fürs Leben. Im Februar 1945 heiratete er Maria Wolfmaier und gründete inmitten des Chaos in der nahezu vollständig zerstörten Stadt eine Familie. 1946 kam Hans Peter und 1952 Christa zur Welt.

Nach dem Krieg von vorne anfangen

Gerade 30 Jahre jung, das Elend des Krieges vor Augen und wohl auch gezeichnet ‐ heute würde man sagen ‐ traumatisiert von zwölf Jahren Naziherrschaft, Krieg und Überlebenskampf, galt es, ganz von vorne anzufangen. Kaldenbach sprach in einer Rede anlässlich seines 40-jährigen Betriebsjubiläums 1979 von der „Stunde null“ für ihn persönlich und für die Stadt Friedrichshafen.

Im August 1945 hat ihn Hugo Eckener, Vorstand des Zeppelin-Konzerns und Geschäftsführer der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, als Dolmetscher eingestellt und wenige Wochen danach zum Leiter des französischen Verbindungsbüros gemacht. Sein perfektes Französisch, sein Verhandlungsgeschick und seine schnelle Auffassungsgabe überzeugten offenbar.

Beruflich unter Dach der Zeppelin-Stiftung durchgestartet

Die Franzosen, die jetzt das Sagen hatten, ließen die alte Garde nicht mehr ans Ruder. Das hatte auch Kaldenbach erkannt. Er engagierte sich politisch und ging „den Weg der Kooperation mit den französischen Dienststellen“, wie er in einer Rede betonte. Als Mitbegründer und Chef der Freien Wähler Vereinigung (FWV) unterstützte er den CDU-Mann Max Grünbeck bei der Bürgermeisterwahl 1948.

Kreisgouverneur Albert Merglen (Vierter von links) bei der ersten IBO-Messe 1950 im Gespräch mit einer Abordnung des Luftschiffbau Zeppelin (Bildmitte von links: Willy Kaldenbach, Michael Schiele, Julius Österle). (Foto: SZ-Archiv )

Mit ihm gelang es, die vollständige Liquidation des Luftschiffbau Zeppelin und seiner Betriebe abzuwenden. Eine vermittelnde Rolle dürfte Kaldenbach bei diesen Auseinandersetzungen gespielt haben. Jedenfalls stand er auf der „richtigen Seite“ als die alte Stiftung 1947 aufgehoben und das Stiftungsvermögen unter der Bezeichnung „Zeppelin-Stiftung“ an die Stadt Friedrichshafen übertragen wurde.

Beruflich legte Kaldenbach unter dem Dach der neuen Zeppelin-Stiftung eine steile Karriere hin. Bei der Fahrzeuginstandsetzung Friedrichshafen (FIF) GmbH beziehungsweise der Metallwerk Friedrichshafen GmbH brachte er es vom kaufmännischen Angestellten 1957 zum Geschäftsführer.

Als beide Gesellschaften im September 1961 zu den Zeppelin Metallwerken GmbH vereinigt wurden, blieb Kaldenbach zusammen mit Julius Oesterle Geschäftsführer. Darüber hinaus wurde er Geschäftsführer der Zeppelin Luftschiffbau GmbH, der Zeppelin Wohlfahrt, der Holzindustrie Meckenbeuren und ab 1962 der mb guss Metallbearbeitung Friedrichhafen GmbH. Diese Positionen hatte er teilweise bis 1985 inne.

43 Jahre im Kreistag

Politisch mischte Kaldenbach viele Jahrzehnte ganz vorne mit. Siebenmal in Folge wurde er für die FWV in den Gemeinderat gewählt und war 40 Jahre deren Fraktionsvorsitzender. 43 Jahre hatte er Sitz und Stimme im Kreistag.

Obwohl er selbst eher unsportlich war, leitete er den 1949 neu gegründeten VfB Friedrichshafen als Präsident bis 1988. In der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus saß er viele Jahre im Kirchengemeinderat, von 1974 bis 1996 war er zudem Laienvorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats.

Für soziale Belange hatte Kaldenbach ein feines Gespür und offene Ohren. Er zollte der Arbeitnehmervertretung hohen Respekt und arbeitete als Geschäftsführer eng und vertrauensvoll mit dem Betriebsrat zusammen. Er unterstützte die Integration von „Gastarbeitern“ und war erster Vorsitzender des Arbeitskreises für Ausländerfragen.

Für sein Engagement wurde Kaldenbach mit Ehrungen überhäuft: Unter anderem war er Träger des Bundesverdienstkreuzes, der Landesehrennadel, des Ehrenbriefs und Ehrenrings der Stadt Friedrichshafen sowie Ritter des päpstlichen Silvesterordens.

Obwohl sein Name in diversen Abhandlungen zur Nachkriegsgeschichte Friedrichshafens eher am Rande auftaucht, war „Big Willy“ in vielerlei Hinsicht eine Schlüsselfigur. Als „graue Eminenz“, Patriarch und Stratege zog er im Hintergrund Fäden und spielte bei weitreichenden Entscheidungen eine bedeutende Rolle.