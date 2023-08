Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Markdorf im Januar dieses Jahres ist der Täter zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Nach Überzeugung des Gerichts war die Tat eindeutig Mord. Zwei Mordmerkmale, Heimtücke und niedrige Beweggründe, seien erfüllt, hieß es in der Begründung des Gerichts.

Das Urteil des Landgerichts Konstanz erging am Freitag wegen Mordes in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz und vorsätzliche Körperverletzung.

Die Verteidigung hatte zuvor ein anderes Strafmaß gefordert. Laut Klaus-Martin Rogg, Anwalt des 48-jährigen Angeklagten, handelte es bei der Tat nicht um Mord, sondern um Totschlag. Er forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und drei Monaten.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag für eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für den Angeklagten plädiert.

Der 48-jährige Angeklagte aus Pfullendorf hatte am 21. Januar gegen 13 Uhr das Gemischtwarengeschäft Megamix in der Hauptstraße in Markdorf aufgesucht. Er war betrunken und hatte eine Schusswaffe dabei.

Im hinteren Teil des Ladens feuerte er mehrere Schüsse auf eine 44–jährige Mitarbeiterin ab. Reanimationsversuche blieben vergeblich. Bei der Getöteten handelte es sich um die getrennt lebende Ehefrau des Täters.

Ein ausführlicher Bericht zum Urteil folgt.