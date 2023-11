Wird der Rettungshubschrauber Christoph 45 wie geplant von Friedrichshafen ins Deggenhausertal verlegt? Gegen eine entsprechende Entscheidung des Landes hatten Notfallmediziner geklagt. Nun liegt eine Entscheidung vor.

Eine Initiative aus Ärzten und Mannheimer Kommunalpolitikern verlangt von der Landesregierung zum einen Änderungen beim Rettungsdienst, zum anderen einen Stopp der Verlegung des Rettungshubschraubers im Bodenseekreis. Dieser soll in den kommenden Jahren vom Klinikum Friedrichshafen nach Norden verlegt werden, in die Gemeinde Deggenhausertal. Grundlage dafür ist ein Gutachten, das das Innenministerium von Thomas Strobl (CDU) in Auftrag gegeben hatte. Die Experten schlagen darin eine neue Verteilung der Rettungshelikopter übers Land vor, um jeden Ort in etwa gleich schnell erreichen zu können.

Unter den Klägern ist ein Häfler Notarzt

Dagegen hatte sich massiver Kritik am See geregt. Der Friedrichshafener Notarzt Benjamin Conzen hatte sich daher der Initiative aus Mannheim angeschlossen und gegen die Verlegung geklagt. „Der Standort des Rettungshubschraubers am Krankenhaus Friedrichshafen ist für die Qualität der Notfallversorgung am Bodensee entscheidend“, begründete er den Schritt.

Im Frühjahr hatte der Verwaltungsgerichtshof das Land zu Änderungen der rechtlichen Grundlagen für den Rettungsdienst verpflichtet. Strobls Ministerium wollte diese ohnehin ändern und noch im Herbst einen Entwurf vorlegen. Doch das ging den Klägern nicht schnell genug, sie zogen erneut vor Gericht, diesmal in Stuttgart. Dort gab ihnen das Verwaltungsgericht nun Recht: Die Landesregierung handle zu langsam. Damit ist der Druck für die Gesetzesänderungen nun gestiegen.

Rettungshubschrauber wird nicht kurzfristig verlegt

Beim juristischen Streit zu Christoph 45 ging es im Kern um die Frage, ob die derzeit geltenden Vorgaben es erlauben, einen Rettungshubschrauber nicht direkt an einer Klinik zu stationieren. Hierzu entschieden die Richter nun nicht, weil das Land bereits vorher dazu eine Erklärung abgegeben hatte. Der Helikopter werde ohnehin nicht kurzfristig ins Deggenhausertal umgesiedelt. Denn dort muss zunächst ein entsprechender Landeplatz geschaffen werden, was nach einer Einschätzung aus dem Stuttgarter Innenministerium noch mindestens zwei Jahre dauert. Bis dahin seien auch die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen ‐ und damit auch die Hausaufgaben erledigt, die der VGH dem Land im Mai aufgegeben habe.