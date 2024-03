Gerhard Birkenmaier brilliert bei Ranglistenturnier

Gerhard Birkenmaier - Fechter des VfB Friedrichshafen - setzt seine erfolgreiche Saison mit einem weiteren Erfolg fort. Der aktuelle Vizeweltmeister erreichte beim deutschen Ranglistenturnier der Veteranen in Eislingen/Fils im Herrendegen Einzel in der Kategorie V60+ ohne Niederlage den ersten Rang.

Spannende Duelle am Ende

Diesmal gecoacht von seinem Sohn Marco, gewann Birkenmaier alle seine fünf Gefechte in der Vorrunde gewinnen und belegte in der Direktausscheidung den vierten Setzplatz. Mit souveränen Siegen (10:1 und 10:4) setzte er seinen Erfolgslauf fort. Im Viertelfinale gegen den Esslinger Fechter Falk Itter (8:7 nach Zeitablauf) und im Halbfinale (4:3, volle Zeitdistanz ausgeschöpft) benötigte es alle Erfahrung und Geduld, um ins Finale einzuziehen. Dort schlug Birkenmaier seinen Gegner nach spannendem und kräftezehrendem Verlauf mit 10:8 und sicherte so die Goldmedaille.

Mit diesem Finalsieg positioniert sich Birkenmaier in der Kategorie 60+ auf dem zweiten Platz in der aktuellen Rangliste der deutschen Veteranen. Somit hat er Chancen bei der Qualifikation zu den anstehenden Welt- und Europameisterschaften berücksichtigt zu werden.