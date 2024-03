Friedrichshafen

Geparktes Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 11 und 15 Uhr einen in der Kornblumenstraße abgestellten Audi angefahren. Dadurch entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro im linken, hinteren Bereich des geparkten Fahrzeuges.