Gemeinsames Tanzen gegen Gewalt an Frauen

Vor der Musikmuschel auf der Uferpromenade in Friedrichshafen wird am Samstag, 17. Februar, ab 11 Uhr getanzt. Bei der Aktion „One Billion Rising“ tanzen Frauen und Männer gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt.

„One Billion Rising“ ist der weltweite Aktionstag für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Am Samstag, 17. Februar, tanzen deshalb auch in Friedrichshafen wieder Frauen, Jugendliche, Schülerinnen und solidarische Männer und Jungen vor der Musikmuschel für ein gewaltfreies Leben von Frauen und Mädchen überall auf der Welt. Die Tänzerinnen und Tänzer drücken mit dem Tanz ihren Protest gegen Gewalt an Frauen aus und bringen ihre kollektive Stärke, ihre Energie und die globale Solidarität über alle Grenzen hinweg, zum Ausdruck. Damit sich möglichst viele Menschen aus dem gesamten Bodenseekreis an dieser Aktion beteiligen können, findet in Friedrichshafen der Protest-Tanz am Samstagvormittag bei jeder Witterung statt.

Die Aktion wird tatkräftig durch die Tanzschulen „Desweemèr - Dance World“ und die „Tanzschule No. 10“ unterstützt, welche den Tanz auch für Kurzentschlossene an der Musikmuschel vortanzen. Außerdem bieten die Tanzschulen kostenlose Tanztraining an: Samstag, 20. Januar, 11 Uhr bis 12 Uhr in der Tanzschule No. 10, am Freitag, 2. Februar, 16 bis 17 Uhr in der Tanzschule No. 10 und am Samstag, 3. Februar, 11 bis 12 Uhr in der Tanzschule Desweemèr. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Für das Tanztraining am Samstag, 3. Februar per E-Mai bei der [email protected]. Für die Tanztrainings bei der Tanzschule No. 10 erfolgt die Anmeldung über die Homepage www.tanzschujle-no10.de unter „Events“.

„Rise for freedom - Be the new world“: So heißt das Motto der diesjährigen Aktion „One Billion Rising“. Ins Leben gerufen wurde „One Billion Rising“ von der New Yorker Künstlerin Eve Ensler. Über 200 Länder weltweit machen mit.