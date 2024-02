Das Thema Flüchtlings- und Asylpolitik könnte im Kreistag hohe Wellen schlagen. Nachdem der Versuch der SPD gescheitert ist, zusammen mit der CDU eine gemeinsame Resolution einzubringen, stehen die Zeichen auf Streit und womöglich auf Bildung neuer „Koalitionen“.

„Wir bedauern, dass es nicht gelungen ist, Brücken zu bauen und eine gemeinsame Position zu finden“, sagten der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Zeller und sein Stellvertreter, Dieter Stauber, am 22. Februar bei einem Pressegespräch in der VfB-Gaststätte.

CDU verlangt grundlegende Wende

Gemeinsam stellten sie einen Entwurf vor, der nach nichtöffentlicher Beratung im Ausschuss am 19. März im Kreistag zur Abstimmung kommen soll. Die CDU ihrerseits bleibe bei ihrem Text, sagte Zeller, obwohl dieser in Teilen verfassungswidrig und in großen Teilen inzwischen überholt sei. Die CDU hatte Anfang Dezember eine Resolution vorgestellt, die vom Bund eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik und eine Reform des Grundrechts auf Asyl fordert (die SZ berichtete).

Dabei ging es, anknüpfend an die angespannte Lage in den Kommunen, um grundsätzliche Fragen des Rechts auf Asyl, der Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen, der Verlagerung von Asylverfahren in Drittländer, der Einführung einer Obergrenze und nicht zuletzt der verstärkten Abschiebung.

Dringender Handlungsbedarf

„Es ist uns allen klar, dass die gegenwärtige Situation die Kommunen überfordere und dass dringender Handlungsbedarf bestehe“, sagte Zeller. „Aber so wie die CDU das Problem lösen will, geht es nicht,“ sagt der ehemalige Landtagsabgeordnete und verwies unter anderem auf das Grundgesetz, das eine Obergrenze nicht vorsehe. Fragwürdig hält Zeller auch die Argumente, denen sich die Christdemokraten bedienen.

Die Dringlichkeit, das Ruder in der Asylpolitik schnell herumzureißen untermauerte der Salemer Bürgermeister und CDU-Kreisrat Manfred Härle etwa mit dem Aufruf der AfD, gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in seiner Gemeinde zu demonstrieren. Die Kundgebung wurde ein Flop. Dem Aufmarsch von rund 30 AfD-Anhängern stellten sich etwa 300 Gegendemonstranten entgegen. Inzwischen gehen landauf landab Tausende Menschen gegen das Erstarken von Rechten auf die Straße.

„Weiter so“ geht nicht

Die SPD-Fraktion bekenne sich zum individuellen Recht auf Asyl und zum Schutz vor Verfolgung bedrohter Menschen, sagte Norbert Zeller. Dies habe auch Landrat Prayon in seiner ersten Haushaltsrede zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig verkenne die SPD nicht, dass die wachsende Zahl Geflüchteter und Asylbewerber Bund, Länder und Kommunen vor enorme Herausforderungen stelle. Ein „weiter so“ könne es nicht geben.

Gesetzliche Änderungen, wie sie jüngst auf EU- und Bundesebene beschlossen wurden, sollten schnell umgesetzt werden. Zeller nannte unter anderem die Einführung einer Bezahlkarte, die Verlängerung der Höchstdauer des Ausreisegewahrsams, die Erweiterung polizeilicher Maßnahmen bei Durchsuchungen von Gemeinschaftsunterkünften und die beschleunigte Abschiebung von Schleusern. Die SPD stimme auch den Forderungen der CDU nach zentralen Aufnahmeeinrichtungen, dem Ausbau von Abschiebehafteinrichtungen sowie der Verlagerung von Asylverfahren in geeigneten Transit- oder Drittstaaten zu.

SPD teilt einige CDU-Forderungen

Auch sollten finanzielle Leistungen für Flüchtlinge in der EU vereinheitlicht werden und das Bleiberecht an das Bekenntnis zur Verfassung, Religionsfreiheit und Rollengerechtigkeit geknüpft werden. Mit dem Ziel, eine gemeinsame Position aller demokratischen Fraktionen im Kreistag zu finden, habe die SPD diese und weitere Forderungen der CDU wie die Erweiterung der Arbeitserlaubnis für Asylbewerber in ihren Vorschlag übernommen.

Nachdem der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Riedmann einem solchen Ansinnen zunächst offen gegenüberstand, wie Zeller sagte, habe er auf Grundlage des CDU-Antrags Änderungsvorschläge unterbreitet. Nach „ein paar Tagen Bedenkzeit“ habe ihm Riedmann jedoch mitgeteilt, dass die CDU-Fraktion bei ihrem Textvorschlag bleibe. Falls die Parteien im Ausschuss am 6. März nicht doch noch zueinander finden, wird im Kreistag am 19. März zunächst der SPD-Entwurf zur Abstimmung kommen.

Die Mehrheitsverhältnisse

Die Fraktion der Grünen (13 Mitglieder) und die FDP (drei Mitglieder) werden sich voraussichtlich der SPD (sechs Mitglieder) anschließen, wie Zeller sagte. Die Freien Wähler (14 Mitglieder) werden wohl individuell entscheiden. Die CDU (15 Mitglieder) dürfte geschlossen hinter ihrem Antrag stehen. Bleiben noch fünf: die AfD (drei Mitglieder), der Linke und der parteilose Kreisrat.