Das Team des Seniorentreff Haus Sonnenuhr wird die Gesprächsstunden mit Doris Kreuzer-Kehlert fortsetzen. Das hat die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach wird Doris Kreuzer-Kehlert an den Dienstagen des 12. März, 26. März, 9. April und 24. April, zum gemeinsamen Gespräch in die Cafeteria des Seniorentreffs einladen.

Ziel der Veranstaltung sei es, einsamen Menschen die Möglichkeit zum Austausch bieten zu können. Mit anderen Menschen zu sprechen und eigene Geschichten zu erzählen, sei für Menschen mit nur wenigen sozialen Kontakten sehr wertvoll. Doris Kreuzer-Kehlert werde mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen oder einfach nur zuhören, wird in der Pressemitteilung angekündigt. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenlos.

Fragen