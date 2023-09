Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit, Umwelt– und Klimaschutz

Erster Bürgermeister Fabian Müller und Manuela Wirth, Mitarbeiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Friedrichshafen, haben sich über das Systemhaus Bechtle GmbH Bodensee in Friedrichshafen informiert. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Austausch zur Förderung von Nachhaltigkeit, Umwelt– und Klimaschutz.

Das Unternehmen Bechtle Bodensee bietet in Friedrichshafen unter anderem IT– und Cloud–Lösungen und Beratung bei der Digitalen Transformation für mittelständische und größere Unternehmen. Mit aktuell 95 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen an den Standorten Friedrichshafen, Radolfzell und Villingen–Schwenningen einen Gesamtumsatz von zuletzt 2022 rund 50 Millionen Euro.

Die Bechtle AG ist europaweit an 85 Standorten vertreten und liegt im Ranking der Top 10 IT–Systemhäuser Deutschland auf Platz eins. Das Unternehmen bietet Unternehmen einen IT Rundum–Service von Hardware, Software, IT–Consulting, Cloud– und Security–Lösungen bis hin zum Outsourcing von IT–Services. „Unser Ziel ist es, Unternehmen herstellerunabhängig zu beraten und sie bestmöglich bei der Erreichung ihres Geschäftserfolgs zu unterstützen, einschließlich der Digitalen Transformation“, so Jan Halpape, Leiter Digital Business.

Bechtle legt — wie die Stadt Friedrichshafen — großen Wert auf Nachhaltigkeit. „Nachhaltigkeit, Umwelt– und Klimaschutz haben in Friedrichshafen oberste Priorität. Wegweisend hierfür sind das vom Gemeinderat beschlossene Energie– und Klimaschutzkonzept 2030, das Klimaanpassungskonzept 2030 und das Klimabudget für die Umsetzung innovativer Klimaprojekte. Neben den Konzepten und Maßnahmen der Stadtverwaltung spielen für den Klima– und Umweltschutz vor Ort natürlich auch die hier ansässigen Unternehmen eine zentrale Rolle“, so Erster Bürgermeister Fabian Müller. Unser Ziel ist es, so Müller weiter, bis 2040 gesamtstädtisch CO2–neutral zu sein.

Die Bechtle GmbH plant bis 2030 CO2–neutral zu sein. 2023 wurde das Unternehmen bereits zum sechsten Mal mit dem EcoVadis 2023 in Silber ausgezeichnet. „Wichtig bei unseren Entscheidungen ist der Gedanke der Nachhaltigkeit, dabei wollen wir die digitale Zukunft verantwortungsvoll gestalten“, so Geschäftsführer Joachim Keppeler.