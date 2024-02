Gemeinsam beten für einen gerechten Frieden

Schon 2017 wurde das palästinensische Frauenteam ausgewählt, die Liturgie zum Weltgebetstag unter dem Thema „… durch das Band des Friedens“ zusammenzustellen. Auf dieser Grundlage finden am Weltgebetstag am Freitag, 1. März, weltweit Gottesdienste für einen gerechten Frieden statt - auch in Friedrichshafen.

Angesichts der Ereignisse in Israel und Palästina seit dem 7. Oktober wurde die Gottesdienstordnung leicht überarbeitet. Bundesweit werden tausende von ökumenischen Gottesdiensten zum Weltgebetstag am ersten Freitag im März gefeiert. „Angesichts von Gewalt, Hass und Krieg in Israel und Palästina ist der Weltgebetstag mit seinem diesjährigen biblischen Motto ,...durch das Band des Friedens’ so wichtig wie nie zuvor“, betont die evangelische Vorstandsvorsitzende des WGT, Brunhilde Raiser. „Der Terror der Hamas vom 7. Oktober jedoch und der Krieg in Gaza haben die Bereitschaft vieler Menschen in Deutschland weiter verringert, palästinensische Erfahrungen wahrzunehmen und gelten zu lassen. Die neuen Erläuterungen sollen dazu beitragen, die Worte der palästinensischen Christinnen trotz aller Spannungen hörbar zu machen.“

Am Freitag, 1. März, beten Christen weltweit mit den Frauen des palästinensischen Komitees, dass von allen Seiten das Menschenmögliche für die Erreichung eines gerechten Friedens getan wird. In und um Friedrichshafen finden folgende Gottesdienste statt: Um 18 Uhr im Zunftheim Ettenkirch sowie im St. Martinushaus Oberteuringen, um 18.30 Uhr in der Bonhoeffer-Kirche, Stauffenbergstr. 8, und um 19 Uhr in der Erlöserkirche, Lilienstr. 15, in der Evangelischen Kirche Manzell und im Evangelisches Gemeindezentrum Ailingen.