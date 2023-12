Noch ein knappes halbes Jahr bis zu den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg: Am 9. Juni 2024 wird auch in Friedrichshafen ein neuer Gemeinderat gewählt. Die SZ hat sich bei den Fraktionen umgehört, wie sie für den Tag der Wahl aufgestellt sind - und wie sie die Chancen einschätzen, dass die AfD erstmals in den Gemeinderat einziehen könnte. Reagiert auf die SZ-Anfrage haben CDU, Grüne, SPD, Netzwerk für Friedrichshafen, Freie Wähler und FDP.

Von der Stimmgemeinschaft ÖDP/Fraktionslos blieben die Antworten mit dem Hinweis aus, sie stecke als kleine Fraktion in zu vielen Aktivitäten für eine Beantwortung der Fragen. Bei der AfD hat die SZ in Sachen Kommunalwahl 2024 mehrmals nachgefragt. Die Partei, die bis jetzt mit drei Sitzen im Kreistag vertreten ist, hat darauf aber nicht reagiert.

Wer sich für eine Partei aufstellen lässt, muss nicht Parteimitglied sein

Alle antwortenden Fraktionen gehen davon aus, dass sie genügend Kandidatinnen und Kandidaten finden werden, um die 40 Plätze umfassenden Listen füllen zu können. Vorsichtig äußert sich lediglich die FDP: „Zur Zeit suchen wir auf der Gemeinderatsliste noch einige Kandidaten/innen.“ Um Kandidatin oder Kandidat auf den Listen werden zu können, muss man nicht Mitglied der jeweiligen Partei sein. Da sind sich alle genannten Fraktionen einig.

Wann und wo die Parteien die Nominierungswahlen abhalten, die festlegen, welcher Kandidat welchen Listenplatz belegt, geben einzig die Grünen und die SPD schon jetzt bekannt. Die Grünen nominieren ihre Kandidaten am Samstag, 27. Januar, ab 13 Uhr im Foyer des Competence Parks Friedrichshafen. Die SPD am Sonntag, 28. Januar, in der Gaststätte „Dorfkrug“. Die Uhrzeit steht noch aus.

Nicht alle Gemeinderäte werden 2024 erneut kandidieren

Und wie sieht es mit den bisherigen Gemeinderäten aus: Werden alle erneut kandidieren? Mit einem uneingeschränkten „Ja“ beantwortet dies zum jetzigen Zeitpunkt einzig die FDP: „Wir kandidieren nochmals.“ Bei den Grünen dagegen „überlegen einige Mitglieder aus persönlichen oder beruflichen Gründen, nicht mehr zu kandidieren“. Die CDU gibt eine konkrete Zahl: Zwei der CDU-Ratsmitglieder werden bei ihnen nicht erneut kandidieren. Bei der Fraktion SPD/Linke treten drei von sieben Räten nicht wieder an: Wolfgang Sigg, Heinz Tautkus und Peter Mohr wollen demnach aus Altersgründen nicht erneut für die SPD kandidieren. Die Freien Wähler und das Netzwerk für Friedrichshafen bleiben unkonkret.

Die meisten personellen Wechsel gab es in der Fraktion der Grünen

In ihrer personellen Zusammensetzung haben sich die Gemeinderatsfraktionen von Netzwerk, Freien Wählern und FDP seit der letzten Kommunalwahl 2019 am stabilsten erwiesen: Bei beiden kam es zu keinem Wechsel. Anders die Grünen. In ihrer Fraktion gab es drei - und damit die meisten - Neubesetzungen. Im Juli 2022 schied Maren Schwarz-Erfurth aus. Für sie rückte Dagmar Mader nach. Stephanie Glatthaar schied im Februar 2023 aus. Für sie trat Walter Zacke (auch Ortschaftsrat in Kluftern) in den Gemeinderat ein. Im März 2023 legt schließlich Gerhard Leiprecht sein Mandat nieder. Für ihn rückte Jochen Reiter nach.

In der CDU-Gemeinderatsfraktion gab es zwei personelle Veränderungen: Im Juni 2021 rückte Martin Eble für Daniel Oberschelp nach. Und erst im Dezember legte Eduard Hager sein Mandat nieder. In seine Fußstapfen tritt Ralf Schwaderer. Bei der SPD gab es in der laufenden Legislaturperiode einen Wechsel: Gabi Pferd schied im Juli 2021 aus. Für sie rückte Matthias Eckmann nach.

Mehr Frauen im Gemeinderat: Wie stehen die Fraktionen dazu?

Beim Blick nach vorn: Wie halten die Parteien es mit dem Frauenanteil in den Fraktionen? Wollen sie ihn erhöhen? Die Grünen sind mit vier Gemeinderätinnen und vier Gemeinderäten schon jetzt paritätisch aufgestellt. Es ist erklärtes Anliegen der Grünen, die Liste für den Gemeinderat paritätisch zu besetzen. Dieses Ziel verfolgt auch die SPD. Auf ihrer Kandidatenliste sollen Männer und Frauen in der Abfolge einander abwechseln. Zwar ist die siebenköpfige SPD-Fraktion seit dem Ausscheiden von Gabi Pferd ausschließlich mit Männern besetzt - aber das liegt weniger an der SPD als an den Wählerinnen und Wählern: Sie haben bei der letzten Kommunalwahl ihre Kreuzchen vor allem bei den männlichen Kandidaten gemacht.

Frauen für die Kandidatur zu gewinnen, erklären die Freien Wähler (FW) zum „besonderen Anliegen. Aber: „Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Frauen in letzter Konsequenz absagen.“ In der sechsköpfigen FW-Gemeinderatsfraktion befinden sich zwei Frauen. Auch das Netzwerk will mehr Frauen in den Gemeinderat bringen. Bei der Kommunalwahl 2019 traten 21 Frauen und 19 Männer an. Auch 2024 sollen die Listenplätze „fair an Frauen und Männer vergeben werden.“ Das Netzwerk ist derzeit mit drei Männern und einer Frau im Gemeinderat vertreten.

FDP und CDU gehen bei der Frage nach einer Erhöhung des Frauenanteils nicht ins Detail. Beide sprechen davon, eine Liste mit Frauen und Männern aufzustellen. Die CDU ist mit acht Männern und einer Frau im Gemeinderat vertreten, die FDP mit zwei Männern und einer Frau.

Die jetzige Stärke zu halten, genügt nicht allen Fraktionen

Welches Wahlziel malen sich die Fraktionen bei der Kommunalwahl 2024 schließlich aus? Alle antwortenden Fraktionen wollen ihre aktuelle Zahl der Sitze im Gemeinderat zumindest halten. Genau das entspricht dem Wunsch von FDP und Freien Wählern. Die FDP möchte erneut Fraktionsstärke erreichen; einen Status, den sie mit ihren drei Sitzen inne hat. Die Freien Wähler streben an, ihre sieben Sitze zu halten. Die Grünen möchten hingegen ein wenig weiterkommen: Ziel sind die bisherigen Sitze „plus X“. Die SPD will „einen Sitz für die SPD hinzuzugewinnen“. Da die SPD eine gemeinsame Fraktion mit der Linken bildet - vertreten durch Sander Frank -, würde dies einen siebten Sitz für die SPD bedeuten. Zusammen mit einem Sitz der Linken hätte die Fraktion SPD/Linke dann acht Sitze.

Das Netzwerk für Friedrichshafen geht davon aus, Sitze dazuzugewinnen - also vier plus X. Und die CDU schaut aufs große Ganze: „Unser Ziel sind Stimmengewinne. So wie bisher will die CDU im Gemeinderat und im Kreistag stärkste Fraktion sein.“

Was passiert, wenn die AfD mit einer Liste zur Gemeinderatswahl antreten sollte?

Ob sich die Erwartungen erfüllen, dürfte spannend werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die AfD im Umfrage-Hoch befindet und womöglich mit einer eigenen Liste zur Kommunalwahl antritt. Die Freien Wähler vermuten das. Die Grünen halten es für denkbar, ebenso die FDP: „Umso wichtiger wird es sein, die Wahllisten der demokratischen Parteien zu füllen“, heißt es seitens der FPD. Die CDU geht „bislang nicht davon aus, dass die AfD im Gemeinderat aufschlagen wird“. Als Kraft der politischen Mitte sieht sich die CDU gut gewappnet gegen alle Formen des politischen Extremismus. Die SPD will beim Thema AfD nicht in die „Glaskugel“ schauen. Man bringt sich aber gegen die AfD in Stellung: „Wir stehen für die demokratischen Grundwerte und setzen uns für die Verfassung ein.“

Falls die AfD unterm Strich aber im Gemeinderat vertreten wären, sehen die Grünen in der bisherigen Kreistagsarbeit der AfD - dort ist sie mit drei Sitzen bereits vertreten - eine Blaupause: „Im Kreistag hat sich die AfD in den vergangenen Jahren nicht durch konstruktive Mitarbeit hervorgetan. Wir gehen davon aus, dass das im Gemeinderat ähnlich sein würde“, so die Grünen. Nicht anders sieht das die FDP. Mit der AfD im Gemeinderat würde sich „bisweilen leider die Tonalität ins Radikale verändern“, bestimmte Themen würden „populistisch emotionalisiert werden, um möglichst viel Aufregung bei der Bevölkerung zu erzeugen, ohne eine Lösung anzubieten“. Auch die Freien Wähler vermuten, dass es mit der AfD zu „einer atmosphärischen Veränderung und verstärkter Polarisierung bei bestimmten Themen“ im Gemeinderat käme.

Warnung vor radikalen Tönen und Positionen

Sollte die AfD in den Gemeinderat kommen, dann, appelliert das Netzwerk, „muss die demokratische und rechtsstaatliche Auseinandersetzung mit ihr das gemeinsame Ziel aller anderen Fraktionen sein“. Gerade den schon heute zu beobachtenden „Überbietungs- und Positionierungswettbewerb“ beim Thema der Unterbringung sehe das Netzwerk mit zunehmender Sorge. Und die SPD beteuert: „Unsere Leidenschaft wird umso mehr brennen, je mehr es Parteien gibt, die mit Hetze spielen.“

Und die Stimmgemeinschaft ÖDP/Fraktionslos richtet mit Blick auf radikale politische Positionen einen Appell an die Wahlberechtigten. In ihrer einzigen Antwort auf die Fragen der SZ schreibt die Stimmgemeinschaft: „Wir hoffen, dass die Bürger überlegt wählen - und nicht aus Frust oder weil sie heilsbringenden Versprechungen mehr Glauben schenken als ihrer Vernunft.“