Gemeinderat berät über Albert-Merglen-Schule

Der Gemeinderat Friedrichshafen tagt am Montag, 18. März, ab 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Adenauerplatz. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen die Beschaffung eines Fahrzeuges LF 20 für die Abteilung Ailingen der Feuerwehr, der Investitionskostenzuschuss an Die Zieglerschen für das Wohn- und Fördergruppenangebot in Kluftern und die Aufwandsentschädigung Homeoffice.

Darüber hinaus soll das Gremium den Grundsatz- und Standortbeschluss für die Albert-Merglen-Schule treffen. Weitere Themen sind der Maßnahmenplan zu „Friedrichshafen klimaneutral 2040“, die Aufstockung des Klimabudgets um 5 Millionen Euro, der Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss zum Bebauungsplan „Änderung Gemeinbedarf Kindertagesstätte Rheinstraße“ und die Genehmigung von außerplanmäßigen Mitteln für die Bahnquerung in der Ortsmitte in Fischbach. Für die Gebäudesanierung des Graf-Zeppelin-Hauses ist eine Budgeterhöhung aufgrund von Preissteigerungen notwendig. Darüber muss das Gremium befinden. Ebenso wird über die Errichtung eines Silos für die Klärschlammzwischenlagerung inklusive eines Befüllungssystems beraten werden. Abschließend wird noch ein aus dem Gemeinderat gestellter Antrag eingebracht.

In der Einwohnerfragestunde um 18 Uhr haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.