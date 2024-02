In Wangen startet sie in wenigen Wochen, in Friedrichshafen frühestens im Jahr 2037: die Landesgartenschau. Am Montag hat zumindest der Gemeinderat den Weg dorthin grundsätzlich freigemacht.

Keine Diskussion im Rat

Ohne Diskussion stimmte das Gremium mehrheitlich dem Vorschlag zu, entsprechende Gespräche mit der Landesregierung und der Landegartenschaugesellschaft zu führen. Außerdem soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.

Die Fraktionen von Netzwerk, SPD/Linke, Freien Wählern und FDP hatten einen entsprechenden Antrag eingebracht und damit im Rathaus offene Türen eingerannt. Im Ratsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt waren vergangenen Woche erste Überlegungen vorgestellt und diskutiert worden. Demnach ist eine solche Veranstaltung frühestens im Jahr 2037 möglich.

Drei Gegenstimmen

Grundsätzlich gegen eine Landesgartensachau stimmten die Gemeinderäte Regine Ankermann (Grüne), Nicole Bittner (ÖDP) und Joachim Krüger (parteilos), ohne ihre Gründe hierfür zu erklären. Es gab zudem einige Enthaltungen aus den Reihen der CDU.