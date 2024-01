Friedrichshafen

Geldbeutel gestohlen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend vergangener Woche in der Forststrjaße, Ecke Habichtgasse, den Geldbeutel eines 82-jährigen Mannes gestohlen. Der Mann war zu Gast in einer Gaststätte.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 13:35 Von: sz