Gleich drei Traktoren sind am Samstag in Ettenkirch gestohlen worden. Weit kamen die Diebe aber nicht. Laut Polizei gibt es mehrere Tatverdächtige: eine Gruppe Jugendlicher.

„Der Eigentümer der Traktoren ist gegen 2.30 Uhr morgens wach und auf Lärm und Gelächter aufmerksam geworden“, sagt Simon Göppert, Sprecher der Polizei, auf Nachfrage. Er habe es dann noch „scheppern gehört“.

Bäume und Hagelnetz beschädigt

Drei Traktoren sind demnach entwendet worden. Die Polizei fand sie aber ganz in der Nähe wieder. Eines der Fahrzeuge lag laut Göppert in einem Straßengraben, ein weiteres sei in eine Obstplantage gefahren worden.

„Dabei wurden drei Bäume und die Konstruktion eines Hagelnetzes beschädigt“, berichtet der Polizist. Den dritten Traktor fanden die Beamten im Brochenzeller Wald, wo die Diebe gegen einen Baumstumpf gefahren waren.

Die Polizei verdächtigt mehrere Jugendliche, die Tat begangen zu haben. „Mehr können wir dazu aktuell noch nicht sagen“, so Simon Göppert. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens macht die Polizei derzeit keine Angaben. Der Polizeiposten in Tettnang hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.