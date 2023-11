Gegentorflut der HSG Friedrichshafen-Fischbach hält an

Nächste dicke Abreibung für die HSG Friedrichshafen-Fischbach: Die Häfler Handballer haben am Samstagabend das Bezirksligaspiel bei der TSG Söflingen II mit 31:49 (18:26) verloren. Schon eine Woche zuvor unterlagen die Blisshards dem Tabellenführer TG Biberach deutlich (27:42).

Somit hält auch die Gegentorflut der HSG weiter an. 49 gegen Söflingen II, 42 gegen Biberach und 38 gegen die SG Ulm-Wiblingen ‐ Friedrichshafen-Fischbach bekommt momentan eindeutig zu viele Treffer eingeschenkt und stellt infolgedessen die schlechteste Defensive der Liga (280 Gegentore).

Nach 20 Minuten reißt der Kontakt ab

Beim Tabellenzweiten Söflingen II lag Friedrichshafen-Fischbach nur einmal vorne. Martin Westerholt traf nach 54 Sekunden zum 1:0 für das Team von Trainer Andreas Rohrbeck. Allerdings dominierten insgesamt die Gastgeber die Partie in der Sporthalle im Sportzentrum Kuhberg in Ulm. Lediglich bis zur 20. Minute war der Spielstand eng: Jannis Lunkwitz verkürzte auf 12:14. Doch auch, dass Elias Rebstein wieder einmal fleißig traf (9 Tore), half der HSG nicht wirklich weiter. Der Zehn-Mann-Kader von Friedrichshafen-Fischbach geriet letztlich unter die Räder. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung setzte Patrick Klöffel 31 Sekunden vor Schluss per Siebenmeter.

Friedrichshafen-Fischbach rangiert auf dem drittletzten Tabellenplatz und muss sich deshalb aktuell mit dem Abstiegskampf befassen. Es gilt nun, die Lage bis zur Winterpause zu verbessern. Die Blisshards haben Duelle gegen die direkte Konkurrenz. Kommenden Samstag empfängt das Rohrbeck-Team in der heimischen Bodenseesporthalle den HV Rot-Weiß Laupheim II (20 Uhr). Danach folgen die Partien bei Aufsteiger TS Dornbirn (Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr) und zu Hause gegen den TSB Ravensburg (Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr).

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Richter, Pietsch (im Tor); Leichtle (5 Tore, 1 Siebenmeter/1 Tor), Ksobiak (2), Westerholt (1), Jörger (4), Lunkwitz (4), Braunmiller (4), Keller (2), Rebstein (9, 2/2).