Friedrichshafen hat am Sonntag ein starkes Zeichen gesetzt. Eine Diskrepanz aber war kaum zu übersehen: Während sich zahlreiche Demo-Teilnehmer - teils mit sehr kreativen Plakaten - gegen Rechtsextremismus und die Alternative für Deutschland aussprachen, fiel der Name „AfD“ auf der Rednerbühne genau ein mal.

Schon im Vorfeld und auch bei der Veranstaltung selbst wurden die Organisatoren nicht müde zu betonen, dass man für und nicht gegen etwas demonstrieren wolle.

Dieser Ansatz in allen Ehren. Doch sollte man nicht vergessen, was die Initialzündung für die Demos in ganz Deutschland der vergangenen Wochen war: Enthüllungen um ein Treffen Rechtsextremer, bei dem menschenverachtende Pläne diskutiert worden sind. Die berechtigte Empörung darüber dürfte für viele Demo-Teilnehmer Ansporn gewesen sein, nicht länger einer „schweigenden Mehrheit“ angehören zu wollen, sondern die Stimme zu erheben.

Und zum Anspruch, die Demokratie mit Leben zu füllen, gehört eben auch, sich klar gegen all jene zu positionieren, die sie angreifen. Teils ist das in den Reden passiert - doch die „klare Kante“ hätte gern noch deutlicher ausbuchstabiert werden können.