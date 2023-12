Gegen Haching München zählt für den VfB nur ein Sieg

Die Vorzeichen sind klar: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind im Bundesligaduell am Samstag (18 Uhr/Dyn) der klare Favorit gegen den TSV Haching München. Das weiß auch Trainer Mark Lebedew, der von seiner Mannschaft von Beginn an einen konzentrierten Auftritt erwartet. Schließlich geht es auch darum, in der Tabelle ein paar Plätze nach oben zu klettern.

Keine Geschenke verteilen

Bevor es für die Häfler Profis in die kurze Weihnachtspause geht und Lebedew seinen Bruder und ein paar Verwandte aus England bei sich zu Hause erwartet, steht die Partie beim Vorletzten der Bundesliga auf dem Plan. „Wichtig ist, dass wir unsere Serie fortsetzen und wieder eine gute Leistung aufs Feld bringen“, sagt der VfB-Trainer. „Wir wollen einen weiteren Schritt in die Richtung machen, wie wir spielen wollen.“

Geschenke wollen die Häfler nicht in der Geothermie Arena in Unterhaching verteilen. Vielmehr wollen sie den fünften Sieg in Folge erzielen. Weil ein paar Spieler in den vergangenen Tagen etwas angeschlagen waren oder sie „Körper und Muskeln spüren“, wie Lebedew sagt, könnte es zu Wechseln auf dem Feld kommen. Die genaue Aufstellung habe er sich noch nicht überlegt, meint der VfB-Trainer. „Aber die Rotation wird eine Rolle in meinen Überlegungen spielen.“ Möglich ist zum Beispiel, dass Sergio Carrillo als Zuspieler und Simon Tabermann Uhrenholt als Diagonalangreifer zu etwas mehr Einsatzzeiten kommen als zuletzt.

Ein Mittelblocker ist wieder fit

Beim Thema Rotation machen Lebedew die fehlenden Champions-League-Spiele etwas Probleme. „Ohne Champions League haben wir sechs bis zehn Spiele weniger, das sind auch sechs bis zehn weniger Möglichkeiten, Einsatzzeiten zu verteilen.“ Und schließlich wolle er seine neu zusammengestellte Mannschaft zu einer Einheit formen. „Einerseits wollen wir die beste Form erreichen und das Zusammenspiel entwickeln, andererseits ist Spielpraxis für alle natürlich sehr wichtig“, sagt Lebedew. „Da muss ich eine Balance finden.“

Severi Savonsalmi jedenfalls, das hat der VfB-Trainer am Freitag bestätigt, ist wieder fit und wird gegen Haching München spielen. Und egal, wer noch auf dem Feld steht: Alles andere als ein deutlicher Sieg des Vizemeisters wäre eine Enttäuschung. Haching München hat bislang nur gegen den Tabellenletzten Netzhoppers Königs Wusterhausen (3:1) gewonnen und beim 2:3 gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe einen weiteren Punkt geholt. „Das Team besteht aus vielen Spielern Anfang 20, die noch nicht so viel Erfahrung haben“, meint Lebedew. „Mit den Zuspielern Eric Paduretu und Marcell Mikulass Koch haben sie aber Akteure, die die Bundesliga schon kennen und den jungen Spielern helfen.“ Dass seine Mannschaft mit Pflichtsiegen gegen Haching München und eine Woche später zu Hause gegen den ASV Dachau (Freitag, 29. Dezember, 20 Uhr/Spacetech-Arena) in der Tabelle nach oben klettern kann, ist für Lebedew zunächst zweitrangig. „Interessant wird die Tabelle erst im März“, sagt der Australier. Dennoch weiß natürlich auch Lebedew, dass der VfB bei seinen Ansprüchen in den kommenden beiden Partien keine Punkte liegen lassen darf.

Warnung vor allzu viel Lockerheit

Nach einer Schwächephase Anfang November haben die Häfler mittlerweile viermal in Folge gewonnen. Neben den Pflichtsiegen gegen Königs Wusterhausen (3:0) und Bitterfeld-Wolfen (3:0) gab es den 3:1-Erfolg bei den WWK Volleys Herrsching sowie den überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen die SWD Powervolleys Düren - jeweils zwei direkte Tabellenkonkurrenten.

Nach den harten Trainingswochen der vergangenen Monate hat Lebedew laut VfB-Mitteilung die Zügel zuletzt ein wenig lockerer gelassen. „Wir haben eher individuell trainiert“, meint er. „Klar ist überall Weihnachtsstimmung und klar ist gerade vielleicht auch die Anspannung nicht so unglaublich groß.“ Vor allzu viel Lockerheit vor dem Spiel in Unterhaching warnt der Trainer allerdings.