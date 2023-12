Gedächtnisweltmeister spricht auf Jahresempfang

Oberbürgermeister Andreas Brand lädt am Sonntag, 14. Januar, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Friedrichshafen ab 18 Uhr zum Jahresempfang ins Graf-Zeppelin-Haus ein. Gastredner ist der Gedächtnisweltmeister und promovierte Neurowissenschaftler Boris Nikolai Konrad.

In seiner Ansprache wird OB Brand das Jahr 2023 Revue passieren lassen und Ausblick auf die Herausforderungen und Aufgaben der Stadt Friedrichshafen im Jahr 2024 geben. Boris Nikolai Konrad wird in seinem Vortrag die Welt der Gedächtnisforschung und der künstlichen Intelligenz beleuchten. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Stadtorchester Friedrichshafen. Auf den offiziellen Teil im Hugo-Eckener-Saal folgt der Stehempfang im Foyer, der Gelegenheit zu Gesprächen bietet.

Ab Mittwoch, 13. Dezember, um 16 Uhr können Karten für den Jahresempfang online unter www.friedrichshafen.de/jahresempfang bestellt und direkt zuhause ausgedruckt werden. Die Karten sind kostenlos und nummeriert, also festen Plätzen zugeordnet. Es können höchstens zwei Karten pro Person bestellt werden.

Am Samstag, 16. Dezember werden außerdem von 10 bis 12 Uhr Karten in der Eingangshalle des Hugo-Eckener-Saals im Graf-Zeppelin-Haus ausgegeben. Wie bereits im vergangenen Jahr wird auf eine Kartenausgabe in den Ortsverwaltungen und im Bürgeramt Fischbach verzichtet. Eventuelle Restkarten und zurückgegebene Karten werden unmittelbar vor dem Jahresempfang am Sonntag, 14. Januar, ab 17 Uhr im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses ausgegeben.

Rollstuhlfahrer und Gehörlose haben die Möglichkeit ab 12. Dezember zwei Karten per Mail unter [email protected] zu bestellen. Die Reden werden wieder in Gebärdensprache übersetzt. Bitte einen entsprechenden Nachweis und die Postadresse mit der Bestellung mitschicken. Die Karten werden Anfang Januar per Post verschickt.

Die Eintrittskarten zum Jahresempfang gelten am Veranstaltungstag zur einmaligen, kostenfreien Hin- und Rückfahrt mit Bussen und Bahnen innerhalb des Stadtgebiets Friedrichshafen (Tarifzonen 10/110/111).

Wer beim Jahresempfang nicht teilnehmen kann, kann den offiziellen Teil im Live-Stream online unter www.friedrichshafen.de/live verfolgen oder nachträglich im städtischen YouTube-Kanal www.youtube.com/StadtFN anschauen.