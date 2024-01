Nützliches, Erstaunliches und Witziges über das Gehirn hat Gedächtnisforscher Boris Nikolai Konrad am Sonntag dem Publikum beim Jahresempfang im Graf-Zeppelin-Haus näher gebracht.

Der promovierte Neurowissenschaftler und mehrfache Weltmeister im Gedächtnissport lieferte nicht nur Tipps, wie jeder sein eigenes Gedächtnis trainieren kann, sondern auch zahlreiche lustige Pointen, die für Gelächter im vollbesetzten Hugo-Eckener-Saal sorgten. Verblüffend: Nach dem Vortrag war ein Großteil der 1700 Gäste in der Lage, die größten Metropolen Europas aufzusagen.

Bewusst unpolitisch, dafür unterhaltend sollte der Gastredner bei diesem Jahresempfang sein, wie Oberbürgermeister Andreas Brand sagte. Brand selbst hatte in seiner Ansprache (Schwäbische.de berichtete) an ernsten Themen nicht gespart. Boris Nikolai Konrad bildete dazu in gewisser Weise ein Gegengewicht.

Mit diesem Trick verblüfft er das Publikum

Der Neurowissenschaftler ist mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport und hat vier Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Seit 2006 ist er als Gedächtnistrainer und Vortragsredner aktiv. Als solcher trat er auch schon in Fernsehshows wie „Wetten, dass..?“ auf.

„Wie viele hier haben ein gutes Gedächtnis?“, fragte Konrad zu Beginn seines Vortrags das Publikum. Kaum einer zeigte auf, was der Experte schon erwartet hatte. Es sei weit verbreitet, vom eigenen Gedächtnis nicht überzeugt zu sein, so Boris Nikolai Konrad. „Das sieht man auch daran, dass sich immer mehr den Namen des Partners auf den Körper tätowieren lassen“, fügte er an - und erntete großes Gelächter.

Pointen wie diese lieferte Boris Nikolai Konrad viele. Doch stand im Zentrum seines Auftritts nicht das Komödiantische. Der Gedächtnisweltmeister zeigte auch, was er kann. Innerhalb von eineinhalb Minuten merkte er sich die zufällige Reihenfolge eines kompletten Kartendecks. Die 52 Karten zählte er ohne große Probleme auf. „In der Meisterschaft habe ich das sogar mal in 30 Sekunden gemacht“, berichtete er.

Verblüffung im Publikum. Dabei bedürfe es laut Konrad für eine solche Leistung kein besonderes Talent, sondern vor allem eines: Übung. Das Gedächtnis, sagte er, könne jeder trainieren - und zwar mit den richtigen Techniken ganz einfach.

Das ganze Publikum lernt etwas dazu

Zum Beispiel mit der sogenannten Routenmethode. Dabei verknüpft man Begriffe mit festen Plätzen, wie Boris Nikolai Konrad erläuterte. Er hatte eine Aufgabe für die Zuschauer dabei. Sie sollten sich bestimmte Wortpaare möglichst bildhaft vorstellen und mit Körperstellen verknüpfen.

Und tatsächlich: Am Ende hatte sich ein Großteil des Publikums die Begriffe gemerkt und konnte sie mitsprechen. Doch nicht nur das. Konrad enthüllte, dass es sich nicht nur um willkürliche Wortpaare handelte. Deren Verknüpfung ergab Städtenamen - so wurde aus „Moos“ und „kauen“ etwa Moskau. „Sie können jetzt die zehn größten Metropolen Europas aufsagen“, gratulierte Boris Nikolai Konrad.

Um sich auch länger daran zu erinnern, brauche es nun nur noch Wiederholung, so der Gedächtnisexperte weiter. „Jeder von uns hat ein Superhirn“, so Konrads erbauliche Botschaft am Ende seines Vortrags, man müsse es nur nutzen.