Beim Kulturufer entsteht zehn Tage lang die vielleicht lebendigste Promenade der Welt. Von Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 6. August, kann man zahllose Attraktionen genießen. Zur besseren Orientierung fassen wir zusammen, was man übers Kulturufer wissen muss.

Welche Zeltveranstaltungen sind schon ausverkauft?

Die Zaubershow von „Siegfried & Joy“, das Theater Lindenhof mit dem Heinz-Erhardt-Programm „Hinter eines Baumes Rinde“ und das Konzert der Band Il Civetto.

Wo gibt es Karten?

Karten gibt es im Vorverkauf auf der Homepage des Kulturufers (https://kulturufer.reservix.de/events) sowie beim Kulturbüro unter Telefon 07541/203333 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) und per E-Mail an [email protected] Vorbestellte Karten können am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse beim Großen Zelt abgeholt werden. Die Tageskasse ist telefonisch unter 0151/46318256 erreichbar. Auch dort können Karten vorbestellt werden

Warum gibt es die Karten für das Open-Air-Kino nicht im Vorverkauf?

Weil das Kino nur bei gutem Wetter stattfindet. Wenn ja, sind die Karten am Veranstaltungstag für 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) an der Kulturufer-Tageskasse zu bekommen. Im Open-Air-Kino sitzt man jetzt bequemer. Die Bierbänke werden durch Stühle ersetzt.

Was kosten die Karten?

Am günstigsten sind die täglichen Kindertheater um 15 Uhr im kleinen Zelt. Die Karte kostet in der Regel 5 Euro pro Nase. Die übrigen Zeltveranstaltungen kosten zwischen 20 Euro und 35 Euro.

Bekommen SZ-Abonnenten Rabatt?

Abonnenten erhalten online auf ausgewählte Veranstaltungen 2 Euro Rabatt, wenn sie ihre Karten im Onlineshop der SZ kaufen, unter www.tickets.schwaebische.de

Gibt es kostenfreie Angebote für Familien?

Die vielen kostenlosen Attraktionen sind sogar ein Markenzeichen des Kulturufers. Durch sie wird das Kulturufer zum günstigen Event für die ganze Familie. Für Eltern mit kleineren Kindern ist die Aktionswiese in den Uferanlagen ideal: Von Montag, 31. Juli bis Sonntag, 6. August, bietet es täglich von 13 bis 18 Uhr viele kreative Stationen zum Spielen und Basteln. Die Kinder werden pädagogisch betreut, doch vor allem ist die Aktionswiese darauf angelegt, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern etwas unternehmen.

Was ist für Jugendliche geboten?

Das kostenlose Jugend-Kult-Ufer. Es verwandelt die Promenade zwischen Musikmuschel und Freitreppe täglich von 15 bis 22 Uhr in ein multikulturelles Jugendzimmer.

Von Freitag, 28. Juli bis Samstag, 5. August, bringen Bands aus der Region nachmittags und abends World Music, Balkan, Gypsy, Reggae, Ska, Hip-Hop, Rock und Pop auf die Bühne. Beim Café im Bauwagen und der Aloha-Bar gibt’s günstige alkoholfreie Getränke. Außerdem finden Workshops statt und es gibt Bastelangebote.

Soll man Straßenkünstlern Geld geben?

Unbedingt! Eine gute Show hat gutes Geld verdient - nicht nur in den Zelten. Was wäre das Kulturufer schließlich ohne seine vielen Straßenkünstler? Das gedruckte Straßenkünstler-Programm gibt es an der Kulturufer-Tageskasse.

Wo sind die Toiletten?

Toilettenwagen stehen oberhalb des großen Zelts und beim Lammgarten. Auch die Toiletten des Lammgartens selbst können benutzt werden. Zudem sind die Toiletten des Parkhauses am See geöffnet.

Gibt es Sanitäter?

Das Sanitätszelt befindet sich rechts neben dem Gastro-Stand Klink-Eberhard.

Wie kommt man zum Kulturufer?

Am besten nicht mit dem Auto. Während des ganzen Kulturufers verkehren bis Mitternacht die Abendlinien des Friedrichshafener Stadtverkehrs. Abfahrt ist am Stadtbahnhof, die einzelnen Stadtteile werden jeweils mit einer Linie bedient. Es verkehren folgende Linien: A1 (Ringverkehr), A5 (Richtung Stockerholz/Muntenried), A10 (Richtung Stockerholz/Lipbach), A6 (Richtung St. Georgen), A13 Richtung (Ailingen/Ettenkirch), A16 (Richtung Ailingen/Raderach). Ein Link auf der Homepage des Stadtverkehrs (www.stadtverkehr-fn.de) führt zu den genauen Abfahrtzeiten.

Was gibt es Neues beim Kunsthandwerkermarkt?

Insgesamt gibt es 44 Stände, drei davon sind neu. Marlene Grüner verwandelt Müll, den sie am Ufer des Bodensees gesammelt hat, in Schmuck. Andrea Ruppert-Fröhling bietet Sommertuniken aus Seide und Baumwolle, selbst designte Sommerhüte und Schals. Regina Teichmann schließlich stellt Keramikartikel für den Garten her.

Das ganze Programm zum Kulturufer gibt es unter www.kulturufer.de