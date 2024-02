Geänderte Öffnungszeiten am Gumpigen Donnerstag und Fasnetssamstag

Während der Häfler Straßenfasnet am Gumpigen Donnerstag und Fasnetssamstag ändern sich laut Pressemitteilung die Öffnungszeiten in den Rathäusern, in den Ortsverwaltungen sowie in mehreren städtischen Dienststellen.

Traditionell stürmen die Häfler Narren am Gumpigen Donnerstag das Rathaus auf dem Adenauerplatz. Deshalb sind am Donnerstag, 8. Februar, die städtischen Dienststellen im Rathaus und im Technischen Rathaus, das Bürgeramt Fischbach, die Tourist-Information, die Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach sowie die Städtischen Baubetriebe (Bauhof) nur bis 12 Uhr geöffnet.

Das Medienhaus am See hat am Gumpigen von 10 Uhr bis 19 Uhr offen. Die Bücherei in Fischbach öffnet an diesem Tag von 14 Uhr bis 18 Uhr. Die Ortsbücherei Kluftern im Bürgerhaus ist am Gumpigen Donnerstag geschlossen.

Wegen des Häfler Narrensprungs durch die Innenstadt am Fasnetssamstag, 10. Februar, ist der Bürgerservice im Rathaus geschlossen. Das Medienhaus am See hat am närrischen Samstag nur bis 13 Uhr geöffnet. Wegen des Umzugs fällt am Samstag, 10. Februar, auch der Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz aus.

Das Schulmuseum ist am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar und am Fasnetssamstag, 10. Februar geschlossen.

Die Behördenrufnummer 115 ist am Gumpigen Donnerstag telefonisch von 8 bis 18 Uhr erreichbar.