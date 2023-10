Gastfamilien dringend gesucht

Im September 2023 hat der Bodenseekreis 170 geflüchtete Menschen aufgenommen (Vormonat: 154), 40 davon aus der Ukraine. Dies teilt das Landratsamt in seinem aktueller Lagebericht mit.

Im Oktober rechnet die Kreisverwaltung mit der Ankunft von etwa 130 Personen. Der größte Teil dieser Menschen wird aus Erstaufnahmestellen des Landes hierher zugewiesen. Ein kleinerer Anteil reist eigenständig an. Ende September lebten 1267 Menschen in den Gemeinschafts- und Notunterkünften des Landkreises. Bund und Land haben auch für die kommenden Monate hohe Zuweisungszahlen angekündigt. Angesichts dieser Prognosen und der dafür zusätzlich benötigten Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten ist absehbar, dass der Bodenseekreis voraussichtlich ab kommendem Frühjahr keine geregelte Unterbringung mehr leisten können wird. Bereits in der Planung oder im Aufbau befindende Unterkünfte sind bei dieser aktuellen Bewertung berücksichtigt.

Aktuell sind 3067 Menschen aus der Ukraine bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vormonat: 3009). In dieser Saldo-Zahl sind sowohl neu angekommene Personen berücksichtigt als auch rück- und weitergereiste.

Der Bodenseekreis betreibt der Mitteilung zufolge über den Landkreis verteilt insgesamt 26 reguläre Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen.

Aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises (sogenannte vorläufige Unterbringung) ziehen die Menschen spätestens nach zwei Jahren wieder aus, in der Regel aber früher. Dann sind laut Flüchtlingsaufnahmegesetz die Städte und Gemeinden gefordert, Unterkünften zu organisieren, sofern die Betreffenden das nicht selber schaffen.

Aktuell leben rund 93 unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Landkreis, die ohne Eltern oder sorgeberechtigte Angehörige nach Deutschland gekommen sind. Für diese sucht das Jugendamt des Bodenseekreises deshalb dringend Gastfamilien. In der Regel handelt es sich um Jungs zwischen 13 und 17 Jahren. Wer helfen möchte, kann sich unter Tel. 07541/204‐5646 oder ‐5058 sowie per E-Mail an [email protected] an das Jugendamt wenden.