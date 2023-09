Gastfamilien dringend gesucht

Im August 2023 hat der Bodenseekreis 154 geflüchtete Menschen aufgenommen (Vormonat: 136), 81 davon aus der Ukraine. Im September rechnet die Kreisverwaltung mit der Ankunft von etwa 140 Personen. Der größte Teil dieser Menschen wird aus Erstaufnahmestellen des Landes hierher zugewiesen. Ein kleinerer Anteil reist eigenständig an. Dies teilt das Landratsamt in seinem monatlichen Bulletin mit.

Aktuell sind 3.009 Menschen aus der Ukraine bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vormonat: 2.978). In dieser Saldo–Zahl sind sowohl neu angekommene Personen berücksichtigt als auch rück– und weitergereiste.

Der Bodenseekreis betreibt über den Landkreis verteilt insgesamt 26 reguläre Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen. In dieser sogenannten vorläufigen Unterbringung wohnen die Menschen in Mehrbettzimmern mit Gemeinschaftsküchen und -bädern. Aktuell sind das 835 Personen (Vormonat: 803).

Wegen der großen Zahl der zu versorgenden Menschen aus aller Welt reichen die Kapazitäten in den vorhandenen regulären Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises nicht aus. Deshalb muss der Landkreis viele Menschen in Notunterkünften in provisorisch hergerichteten Sporthallen oder anderen Gebäuden beherbergen. Aktuell leben insgesamt 356 Menschen (Vormonat: 335) in fünf Notunterkünften. Derzeit werden zwei weitere Liegenschaften als Notunterkünfte hergerichtet: ein ehemaliger Supermarkt in Salem–Mimmenhausen sowie ein ehemaliges Möbelgeschäft in Tettnang–Bürgermoos.

Aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises (sogenannte vorläufige Unterbringung) ziehen die Menschen spätestens nach zwei Jahren wieder aus, in der Regel aber früher. Dann sind laut Flüchtlingsaufnahmegesetz die Städte und Gemeinden gefordert, Unterkünften zu organisieren, sofern die Betreffenden das nicht selber schaffen. Aktuell nimmt der Landkreis jeden Monat deutlich mehr Personen auf, als aus seinen Unterkünften ausziehen. Deshalb gibt es einen dringenden Bedarf an zusätzlichen Plätzen in Gemeinschafts– und Notunterkünften.

Aktuell leben rund 71 unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Landkreis, die ohne Eltern oder sorgeberechtigte Angehörige nach Deutschland gekommen sind. Für diese sucht das Jugendamt des Bodenseekreises deshalb dringend Gastfamilien. In der Regel handelt es sich um Jungs zwischen 13 und 17 Jahren. Wer helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 07541/2045646 oder sowie per E–Mail an [email protected] an das Jugendamt wenden.

