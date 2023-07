Gastfamilien dringend gesucht

Im Juni 2023 hat der Bodenseekreis 90 geflüchtete Menschen aufgenommen (Vormonat: 67), 28 davon aus der Ukraine und 62 aus anderen Teilen der Welt. Im Monat Juli rechnet die Kreisverwaltung mit der Ankunft von mehr als 100 Personen. Der größte Teil dieser Menschen wird aus Erstaufnahmestellen des Landes hierher zugewiesen. Ein kleinerer Anteil reist eigenständig an.

Aktuell sind 2890 Menschen aus der Ukraine bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vormonat: 2891). In dieser Saldo–Zahl sind sowohl neuangekommene Personen berücksichtigt als auch rück– und weitergereiste. Geflüchtete aus der Ukraine, die privat keine Bleibe finden, wohnen in durch die kommunale Seite organisierten und bereitstellten Unterkünften. So lebten Ende Mai 229 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Obhut des Landkreises (Vormonat: 317).

Der Bodenseekreis betreibt über den Landkreis verteilt insgesamt 23 reguläre Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen. In dieser sogenannten vorläufigen Unterbringung wohnen die Menschen in Mehrbettzimmern mit Gemeinschaftsküchen und -bädern. Aktuell sind das 799 Personen (Vormonat: 792).

Wegen der großen Zahl der zu versorgenden Menschen aus aller Welt reichen die Kapazitäten in den vorhandenen regulären Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises nicht aus. Deshalb muss der Landkreis viele Menschen in Notunterkünften in provisorisch hergerichteten Sporthallen oder anderen Gebäuden beherbergen. Aktuell sind das 278 Menschen: Grundschule Immenstaad (59 Personen), Festhalle Langenargen (39 Personen), Parkturnhalle Kressbronn (34 Personen), Alte Gymnasialturnhalle Überlingen (26 Personen) und Kreissporthalle Berufsschulzentrum Friedrichshafen (120 Personen).

Aktuell leben rund 71 unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Landkreis, die ohne Eltern oder sorgeberechtigte Angehörige nach Deutschland gekommen sind. Für diese sucht das Jugendamt des Bodenseekreises deshalb dringend Gastfamilien. In der Regel handelt es sich um Jungs zwischen 13 und 17 Jahren. Wer helfen möchte, kann sich unter Telefon 07541/2045646 oder 07541/2045058 sowie per Mail unter [email protected] an das Jugendamt wenden.