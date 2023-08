In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen Mitternacht in einer Gaststätte in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Das teilt die Polizei mit.

Ins Krankenhaus gebracht

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging ein 36–jähriger betrunkener Gast einen 35–jährigen Angestellten des Lokals sowie weitere Gäste körperlich an. Der Angestellte setzte schließlich laut Polizeibericht ein Tierabwehrspray gegen den Angreifer ein. Der 36–Jährige wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt, heißt es. Gegen beide Beteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.