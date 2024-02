Gartenabfälle werden abgeholt

An folgenden Terminen findet in Friedrichshafen die Gartenabfallsammlung statt: Bezirk D am Montag, 4. März; Bezirk B am Mittwoch, 6. März; Bezirk C am Donnerstag, 7. März; Bezirk E am Mittwoch, 13. März; Bezirk A am Mittwoch, 27. März.

Das kompostierbare Material muss laut Mitteilung aus der Stadtverwaltung am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden.

Gesammelt werden Abfälle wie Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh, Heu, Stauden, Abraum von Beeten, Blumen, Balkonpflanzen, Abdeckreisig usw.

Äste und sonstiger Baum- und Strauchschnitt bitte auf eine Länge von maximal 1,5 Metern kürzen und bündeln - nur verrottbare Schnüre verwenden. Gebündelte Gartenabfälle erleichtern den Abtransport und spart Zeit. Kleinmaterial in gut einsehbare und handliche Behälter füllen. Bitte keine Gelben Säcke, dünnwandige Säcke oder BigBags und ähnlich große Behältnisse/Säcke benutzen. Die Gebinde und Behälter dürfen jeweils nicht schwerer als 20 kg sein.

Gartenabfälle, denen Metall- oder Plastikteile anhaften und solche, die nicht gebündelt sind oder in BigBags bereitgestellt sind, werden nicht mitgenommen. Auch Baum- und Strauchschnitt mit einer Astlänge von über 1,5 m und Äste mit einer Stärke von über 10 cm im Durchmesser werden stehengelassen. Ebenso verschnürte Säcke und zweckentfremdete Gelbe Säcke können nicht entleert werden.

Alle Termine und Infos gibt es auch unter www.abfallwirtschaftsamt.de