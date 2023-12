„Galaktisch gute“ Weihnachtsferien im Museum

In den bevorstehenden Weihnachtsferien ist das Dornier-Museum der richtige Ort für neugierige Kinder und abenteuerlustige Familien. Die Welt der Luft- und Raumfahrt kann täglich vom 26. Dezember bis 7. Januar auf spannende Weise erlebt werden. Mit einem kindgerechten Programm aus Workshops, geheimnisvollen Führungen und abenteuerlichen Vorlesestunden kommen wissbegierige Nachwuchstalente auf ihre Kosten.

Am Donnerstag, 28. Dezember, und Mittwoch, 3. Januar, können die Teilnehmer der Familienführung „Nachts im Museum“ von 17 bis 18 Uhr das Museum mit Taschenlampen auf eigene Faust erkunden. Die Führung ist für Familien mit Kindern ab vier Jahren geeignet, bitte unbedingt Taschenlampen oder Stirnlampen mitbringen. Die Kosten betragen sieben Euro pro Kind, Erwachsene Begleitpersonen sind frei.

Weiter geht es am Freitag, 29. Dezember, jeweils um 11 Uhr und 14 Uhr mit einer abenteuerlichen Vorlesestunde. Kinder ab fünf Jahren reisen mit der Geschichtenerzählerin Eli auf eine fantastische Reise in das Weltall. Galaktisch gut und spannend wird es beim „Raumfahrt-Workshop“ am Samstag, 30. Dezember, von 11 bis 12.30 Uhr. Nach der Erkundung der Weltraumabteilung des Museums gibt es die Gelegenheit, im Do-Labor unter fachkundiger Begleitung, ein eigenes Raumfahrt-Exponat zu gestalten. Beim „Luftfahrt-Workshop“ am Freitag, 5. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr machen sich die kleinen Fliegerfans auf, die Museumsausstellung zu erkunden. Im Anschluss arbeiten die Nachwuchs-Ingenieure an der Konstruktion ihres eigenen Flugobjektes. Die Workshops sind ohne Elternbegleitung und für Kinder von fünf bis zehn Jahren geeignet; die Kosten betragen zwölf Euro pro Kind.

Darüber hinaus bietet das Dornier-Museum in den Weihnachtsferien ab 26. Dezember jeden Tag (außer am 31. Dezember) ein vielfältiges Programm für kleine und große Besucher. Zahlreiche begehbare Flugzeuge und Helikopter laden im großen Museumshangar zum Staunen und Entdecken ein. Mit dem Do-27-Flugsimulator heben die Museumsbesucher in luftige Höhen ab. Und mit dem neuen Kinderquiz sowie der Kinderspielecke und den Mini-Tretfliegern im Museumshangar bietet der erweiterte Museums-Spielplatz mit Flugzeugrutsche, Mars-Rover, Schaukel, Wippe & Co. auf der Museumsterrasse einen luftigen Zeitvertreib mit Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens.

Am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember legt das Museum Ruhetage ein. An den restlichen Ferientagen ist das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

