Gäste aus Belarus besuchen Friedrichshafen

Sieben Tage lang besuchen Gäste aus der belarusssischen Stadt Polozk, darunter der Vorsitzende des örtlichen Rollstuhlfahrer-Clubs, Mikalai Bezyazychny, Friedrichshafen. Betreut werden die Gäste in der Zeit von den Verantwortlichen des Freundeskreises Polozk.

Elvira Müller, Vorsitzende des Freundeskreises Polozk, hat ein vielfältiges und informatives Programm für die Gruppe zusammengestellt. „Bei dem Besuch ist es mir wichtig, Kontakte zu Menschen im Rollstuhl aufzubauen“, so Mikalai Bezyazychny. Umso mehr freue er sich, bei Richard Reuter von der Fraternität untergebracht zu sein.

Bei der Begrüßung im Zeppelin Museum durch Bürgermeister Dieter Stauber lernte Bezyazychny den ehrenamtlichen Schwerbehindertenvertreter der Stadt, Freddy Pfleiderer, kennen und kam mit ihm ins Gespräch. Dieser Kontakt soll künftig weitergeführt werden.

Auf dem Besuchsprogramm stehen Besichtigungen der Bäckerei Weber und der Brennerei Arnegger. Geplant sind Ausflüge nach Konstanz und auf den Karren in Österreich. Vom Freundeskreis Polozk wurde für die Gäste aus Polozk und Friedrichshafen ein Apfelfest im VfB-Stadionrestaurant organisiert. Am Montag, 25. September, treten die Gäste die lange Heimreise an.