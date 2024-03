Fußgänger wird bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 71 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 10 Uhr erlitten. Ein 32-Jähriger rangierte mit seinem Klein-Lkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Äußeren Ailinger Straße. Dabei übersah er den Fußgänger, der hinter dem Fahrzeug vorbeigehen wollte, wie es im Polizeibericht heißt. In der Folge kollidierte der rückwärtsfahrende Lkw mit dem Fußgänger, sodass dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.