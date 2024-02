Für Tettnangs Fußballerinnen ist im Achtelfinale Endstation

Die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang sind aus dem württembergischen Verbandspokal ausgeschieden. Gegen den Regionalligisten SV Hegnach gab es für die Mannschaft von TSV-Trainer Manuel Prinz eine 0:7-Niederlage.

Es geht gleich mit einem Eigentor los

Die Zuschauer hatten bei strahlendem Sonnenschein kaum ihre Plätze auf dem Gelände der Häfler Sportfreunde eingenommen, da landete der Ball bereits das erste Mal im Tettnanger Tor. Nachdem Silvana Arcangioli auf der linken Außenbahn auf die Reise geschickt wurde, reichte ein kurzer Blick und eine Flanke von ihr, die immer länger wurde. TSV-Torhüterin Valentina Steurer Diago kam noch mit den Fingerspitzen ran, Mitspielerin Pauline Friedrich streckte sich vergebens - ihr Klärungsversuch landete im eigenen Netz. 1:0 für den Favoriten aus dem Teilort der Kreisstadt Waiblingen (3.).

Wir sind von Beginn an nur hinterhergelaufen. Tettnangs Trainer Manuel Prinz

Hegnach ließ Ball und Gegner laufen und setzte auf ein konsequentes Flügelspiel. Was den TSV-Fußballerinnen mitunter zu schnell ging, war SVH-Trainer Nikolaos Koutroubis nicht rasant genug. Er trieb seine Mannschaft mit Worten und Gesten unentwegt an, während der Oberligist kaum Verschnaufpausen bekam. Schon in der elften Minute klingelte es erneut im Tettnanger Tor.

Dieses Mal war es ein von Gina Rilling genau getimter Freistoß, der hoch und weit in den TSV-Strafraum segelte. Maike Bendfeld reagierte am schnellsten - 2:0 für Hegnach. „Wir sind von Beginn an nur hinterhergelaufen und eigentlich nie so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Der frühe 0:2-Rückstand hat uns sämtlichen Wind aus den Segeln genommen“, sagte TSV-Trainer Prinz.

Früh geht es vor allem um Schadensbegrenzung

Bis zum Pausenpfiff blieb es dabei: Während der Regionalliga-Spitzenreiter, der nichts gegen einen Aufstieg in die 2. Bundesliga hätte, weiter munter kombinierte, war Tettnang früh auf Schadensbegrenzung aus. Dennoch erhöhte Hegnach bis zur Halbzeit auf 4:0. Erst schob Gina Rilling ein (29.), beinahe mit dem Pausenpfiff fiel der vierte Treffer durch Linda Koch.

Hegnach hätte sogar noch höher führen können. Aber Steurer Diago - das tat der in der Anfangsphase recht nervösen TSV-Schlussfrau sichtlich gut - verhinderte mit zwei großartigen Reflexen weitere Tore des Favoriten.

Ich hatte den Gegner wesentlich stärker erwartet. Hegnachs Trainer Nikolaos Koutroubis

Der erwischte aber auch nach dem Seitenwechsel den besseren Start und erhöhte auf 5:0. Wieder war die Tettnanger Abwehr noch nicht richtig sortiert, Clara Nellesen bedankte sich (46.). Nach knapp einer Stunde gab es die ersten Wechsel. Doch dies tat der Spielfreude der Hegnacherinnen keinen Abbruch.

Nicht umsonst stand auf den mitgebrachten Fanbannern der Slogan „Frauen-Power on Tour“. Inzwischen stand es 6:0, sehr zur Freude ihrer Fans. Schließlich war „das halbe Dutzend voll“, teilten diese in ihren Sprechhören mit. Dieses Mal durfte sich Almas Traore in die Torschützinnenliste eintragen (58.).

Keine einzige Gelbe Karte

Für den Schlusspunkt zum 7:0 sorgte nur fünf Minuten später abermals Linda Koch. Sie reagierte nach einem Arcangioli-Freistoß am schnellsten (63.). Bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichterin Svenja Neugebauer war eigentlich die Luft raus. Der TSV Tettnang bemühte sich und hatte ein paar gute Szenen, aber weiterhin Probleme, wenn der SV Hegnach anzog. Man hatte stets das Gefühl, dass Hegnach dem 8:0 näher war als Tettnang dem 1:7.

Selbst die Schiedsrichterin hatte vor gut 100 Zuschauern bis zum Schluss einen ruhigen Nachmittag. Es gab nicht eine Gelbe Karte. „Ich hatte den Gegner wesentlich stärker erwartet. In der Vergangenheit haben wir nie mehr als drei Tore hingekriegt“, bilanzierte Nikolaos Koutroubis. „Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt, obwohl ich trotz dieses Ergebnisses kein richtig gutes Spiel von uns gesehen habe.“

Lang verletzte Torhüterin darf noch ran

Vielleicht hat Hegnach auch nicht alle PS auf den Kunstrasen bringen müssen an einem Tag, an dem bei den TSV-Frauen vieles nicht zusammenpasste. „Es wird in den kommenden Wochen darauf ankommen, von Minute eins bis 90 hellwach zu sein“, betonte Manuel Prinz, der zudem Torhüterin Teresa Frischknecht nach überstandener Verletzung am Kreuzband einwechselte (61.). „Wir haben ihr bewusst noch ein paar Minuten geben wollen.“

Beide Teams werden unter der Woche noch einmal testen, bevor am Wochenende die Fortsetzung des Ligabetriebs ansteht. Als der TSV Tettnang nach dem Abpfiff locker im Kreis zusammenstand, war der SV Hegnach mit dem Auslaufen und Sprints beschäftigt. Profis eben.

Verbandspokal-Achtelfinale

TSV Tettnang - SV Hegnach 0:7 (0:4). - Tore: 0:1 Friedrich (3., Eigentor), 0:2 Bendfeld (11.), 0:3 Rilling (29.), 0:4 Koch (45.), 0:5 Nellesen (46.), 0:6 Traore (58.), 0:7 Koch (63.) - Schiedsrichterin: Svenja Neugebauer - Zuschauer: 100 - TSV: Steurer Diago (61. Frischknecht) - Kottmann (73. Rizzolo), Friedrich (57. Siber), Ebinger (73. Bolinger), Serafini, Marschall (57. Netzer), Köger, Birkle, Erdle, Trautwein, Kunz.