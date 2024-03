Alexandra und Jürgen Schrandt sind Gastronomen. Sie führen das Hotel Restaurant Krone in Raderach. Statt jedoch in die branchenweite Klage zu Mehrwertsteuererhöhung und Personalmangel einzustimmen, gehen die beiden einen anderen Weg. Sie verlängern die Öffnungszeiten und erhöhen ihre Preise nicht. Und um Personal zu finden, haben sie auch so ihre Ideen.

„Wer jetzt wegen der Mehrwertsteuererhöhung den Betrieb schließen muss, hat schon vorher Fehler gemacht“, sagt Jürgen Schrandt. Die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie sei eine Corona-Hilfe gewesen und mit Senkung auf sieben Prozent sei das Schnitzel ja auch nicht billiger geworden.

„Wir warten den Zeitraum von Januar bis April ab, schauen dann nach dem Wareneinkauf und planen daraufhin unser Geschäft. Das war immer so und ändert sich auch nicht. Und bisher kann man eindeutig sagen, dass nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht weniger Gäste kommen“, sagt Jürgen Schrandt.

Es geht aufwärts

Betriebe mit ehrlicher und fairer Küche, die dann auch noch regionale Produkte anbieten, stünden bei den Gästen hoch im Kurs. „Corona ist vorbei, und wir merken, dass es wieder aufwärts geht“, sagt Alexandra Schrandt.

Und das zeigt sich auch in den Öffnungszeiten des Restaurants. Seit Corona gab es zwei Ruhetage und das Restaurant war nur freitags und am Wochenende abends geöffnet. Jetzt gibt es Dienstag und Mittwoch als Ruhetage, montags ist das Restaurant abends geöffnet und donnerstags wieder ab Mittag. Richtig rechnen tue sich ein Mittagstisch zwar nicht, aber man müsse als Gastronom auch mal kreativ sein. Soll heißen, auch mal etwas zu riskieren.

Zum einen würden die Mittagstische die Gäste in der Folge auch abends ins Restaurant locken, zum anderen könne man mittags auch mal neue Gerichte ausprobieren, um dann zu entscheiden, sie auch in die Abendkarte zu übernehmen, so Jürgen Schrandt.

Wichtig in diesem Zusammenhang sei eine gute Personaldecke. In der Küche hat die Krone das geschafft, ein junger Koch aus Berlin verstärkt das Team dort. Im Service sind die Schrandts auf der Suche, weil sie ihr Angebot erweitern wollen.

Ideen entwickeln

Eine der Ursachen der derzeitigen Personalprobleme in der Gastronomie definieren die beiden in dem Umstand, dass während der Corona-Pandemie viele Menschen entlassen worden seien. „Das hat es bei uns nicht gegeben“, sagt Jürgen Schrandt. In der Krone gab es Kurzarbeit und schnell die Idee, das Essen „to go“ heraus zu geben. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien dann auch Zuschläge gezahlt worden, die Krone konnte ihr Personal durchgehend behalten.

Die Idee, das Essen als „To go“ zu verkaufen, stammte von Küchenchefin Marion Seifert und sorgte dafür, dass in der Küche an keinem Tag in Kurzarbeit gearbeitet werden musste. Und in der Krise entstand noch mehr. Die Kooperation mit anderen Häusern wurde ausgebaut. Besonders eng arbeitet die Krone in Raderach mit der Linde in Hepbach und dem Hotel Knoblauch in Jettenhausen zusammen, man hat sich ausgeholfen und wo Not war, gab es Hilfe - das funktionierte damals und tut es heute auch noch.

Personalpolitik ist nötig

Alexandra Schrandt liegt viel daran, im Service genug Kräfte für die kommende Saison im Biergarten zu haben. Der hat sich mittlerweile ohnehin eher in ein Gartenrestaurant gewandelt. Konkret gesucht wird Personal für Servicekraft, Zimmerreinigung, Frühstücksservice, Spülküche und Aushilfen für den Biergarten.

Das alles sei in Vollzeit, Teilzeit oder auch Minijob regelbar, zudem bekomme das Personal in der Krone neben einigen Bonusleistungen immer schon teambildende Maßnahmen gestiftet. Dazu gehören Ausflüge und andere Aktionen, die an freien Tagen angeboten werden.

Heute müsse auch ein Gastronom eine Personalpolitik betreiben, die dafür sorge, dass die Leute bleiben und neue kommen. Wenn es auf dem Markt wenig Nachfrage gebe, müsse das Angebot verbessert werden, meint Jürgen Schrandt. Und auf dem Personalmarkt ändere sich derzeit auch einiges, "weil viele, die damals in die Industrie gegangen sind, wieder zurückkehren".

Eine Bilanz zur jetzigen Situation in der Gastronomie zu ziehen, sei derzeit noch nicht machbar, aber „wer bodenständig ist, kann überleben. Mit Kooperation und Zusammenarbeit muss niemand Angst in der Gastronomie haben“, sagt Jürgen Schrandt.