1.250 Meter Biotop als Geburtstagsgeschenk: Also für jedes Jahr, in dem es die Ortschaft Ailingen gibt, einen Meter mehr Natur. Dieses Geschenk macht der Arbeitskreis Umwelt (AKU) der „Lokalen Agenda ‐ Ailingen gestalten“ seiner Ortschaft zum Jubiläumsjahr 2024.

Im Vorfeld dazu haben die Mitglieder des Arbeitskreis mehrere Erkundungsgänge durch Ailingen und seine Umgebung unternommen und Daten erfasst. Dabei entstand eine Vorschlagsliste für ökologische Aufwertungen, die der städtischen Umweltabteilung und der Ortsverwaltung zugingen. Bereits in der Planung wurde, einer Pressemitteilung der Stadt zufolge, das Ziel bereits übertroffen, 1.250 Meter neue Biotope zu schaffen.

Demnach sollen 24 Maßnahmen auf meist städtischen 30 Flurstücken, aber auch einzelnen privaten Flächen, realisiert werden. Einige davon werden aktuell bereits umgesetzt, weitere folgen im Winterhalbjahr und im Laufe des Jubiläumsjahrs. Es werden Hecken und Baumreihen gepflanzt, Blühflächen angelegt und Blumenzwiebeln auf Wiesen und Böschungen ausgebracht.

Zudem sollen Vogel- und Fledermauskästen aufgestellt und Staudenbeete angelegt werden. So wird eine Ahornreihe auf dem Weg zur Haldenbergkapelle neben dem Bolzplatz gepflanzt oder hunderte von Frühblühern auf der Böschung der Ittenhauser Straße gegenüber der Rotach-Halle. Hinzu kommen mehrere Blühstreifen auf dem Haldenberg.

„Über die Beteiligung der Landwirte in Ailingen freuen wir uns sehr“, sagt Naomi Barker, vom Umweltamt. „Es ist schön, wenn alle an einem Strang ziehen, um das Ortsbild und die Landschaft etwas bunter und vielfältiger zu gestalten.“ Um ein Zeichen zu setzen, werden Ortsvorsteher Andreas Lipp und mehrere Ailinger Ortschaftsräte gemeinsam mit Mitarbeitenden der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt am Mittwoch, 22. November auf der Wiese vor dem Rathaus Blumenzwiebeln stecken.

Am Samstag, 25. November, sollen auf weiteren Flächen in Ailingen zusammen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Vertretenden der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt und der Ailinger Ortsverwaltung Blumenzwiebeln gesteckt werden. Es handelt sich um Flächen an der Abzweigung des Wiggenhauser Wegs in die Bodenseestraße, beim Spielplatz in Allmannsweiler und auf der Verkehrsinsel in der Talbahnstraße in Berg.

Wer sich beteiligen will, der sollte um 10.30 Uhr ans Ailinger Rathaus kommen und sich vorab bei Carmen Maury von der Ortsverwaltung Ailingen anmelden. Sie ist zu erreichen unter Telefon 07541 / 507 100 oder per E-Mail [email protected]. Die Aktion dauert etwa zwei bis drei Stunden.

Wer mitmachten möchte, sollte ‐ wenn möglich ‐ Gartenhandschuhe, eine kleine Hacke oder eine Pflanzschaufel mitbringen. Natürlich können sich auch Kurzentschlossene der Pflanzaktion anschließen. Für Fragen stehen die Mitarbeitenden der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen per E-Mail [email protected] zur Verfügung.