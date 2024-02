Für eine starke Jugendbeteiligung

Die politische Jugendbeteiligung ist ein wichtiger Schlüssel, damit demokratische Werte auch in Zukunft bestehen können. Deshalb soll auf einem internationalen Fachtag zur Stärkung der Jugendbeteiligung in Friedrichshafen aufgezeigt werden, wie junge Menschen für und auf die demokratische Zukunft vorbereitet werden können. Dies schreibt die Pressestelle des Landratsamts Bodenseekreis. Der Fachtag findet im Rahmen der Frühjahrs- und Verbrauchermesse IBO am 20. März in der Messe Friedrichshafen statt. Eingeladen sind Fachkräfte aus der politischen Jugendarbeit aus der gesamten Vierländer-Region Bodensee (Österreich, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland).

Im Kern steht die Frage, welche Jugendbeteiligungsformate angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen sinnvoll sind. In Workshops und anhand guter Praxisbeispiele werden dazu zwischen 9 und 13 Uhr Erfolgsfaktoren für die parlamentarische, offene sowie digitale Jugendbeteiligung aufgezeigt. Hierbei werden auch die politischen Ebenen, von der kleinen Gemeinde bis zur Europäischen Union, in den Blick genommen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem länderübergreifenden Austausch und der Vernetzung in der internationalen Bodenseeregion. Die Veranstaltung ist die erste ihrer Art in der Region und soll helfen, die Jugendbeteiligung rund um den See zu stärken. So wird der Fachtag von einer länderübergreifenden Projektgruppe organisiert: dem Landratsamt Bodenseekreis, der Partnerschaft für Demokratie Bodenseekreis, der Stadt Friedrichshafen, den aha-Jugendinfozentren aus Liechtenstein und Vorarlberg sowie der Arbeitsgemeinschaft der Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg.

Die Messe Friedrichshafen und deren Sponsoren unterstützt den Fachtag. Dies ermöglicht den Verzicht auf eine Tagungsgebühr und den Tagungsteilnehmenden kann ein kostenfreier Eintritt auf das Messegelände ermöglicht werden.

Anmeldung