Nach vielen anderen Städten gehen jetzt auch in Friedrichshafen Menschen auf die Straße: Das Bündnis für Demokratie und Toleranz lädt am Sonntag, 3. März, unter dem Motto „Herz und Haltung statt Ausgrenzung“ zu einer Demonstration ein.

Beginn ist um 15 Uhr auf dem Fridolin-Endraß-Platz in der Nordstadt. Im Anschluss führt der Zug zum Rathaus auf dem Adenauerplatz.

Wer organisiert die Demonstration?

Das Bündnis für Demokratie ist überparteilich und wird von den Fraktionen und Gruppierungen des Häfler Gemeinderats, den Kirchen und Gewerkschaften getragen. Ebenfalls mit an Bord ist das Bündnis für Vielfalt, in dem viele Gruppen und Vereine vertreten sind.

Wir alle sind Friedrichshafen. Organisatorin Angelika Drießen

„Wir wollen zeigen, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten und zusammengehören. Wir alle sind Friedrichshafen“, sagt Angelika Drießen, eine der Organisatoren, bei einem Pressegespräch am Dienstag. Die Demonstration sei explizit nicht gegen etwas oder jemanden gerichtet, sondern für Demokratie und Toleranz.

Wie läuft die Veranstaltung ab?

Beginn der Veranstaltung ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Fridolin-Endraß-Platz. Den Startpunkt haben die Veranstalter bewusst gewählt, denn dort wird jedes Jahr im Januar der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Dort wird es eine Ansage geben, welche Regeln zu beachten sind, wie Matthias Eckmann, ebenfalls Organisator, berichtet: „Es sollen zum Beispiel keine Partei- oder Länderflaggen geschwenkt werden.“

Selbstgemalte oder beschriftete Plakate mit demokratischen Inhalten sind dagegen gern gesehen. Ebenso bunte Fahnen, die gegen Diskriminierung und für Toleranz stehen.

Vom Fridolin-Endraß-Platz geht es über die Riedlepark- und die Friedrich- in die Karlstraße. Der Zug führt gegen 16 Uhr auf den Adenauerplatz vor das Rathaus, laut Veranstalter ein Ort der Demokratie. Gegen 17.30 Uhr endet der offizielle Teil der Kundgebung.

Werden Straßen gesperrt?

Von 14 bis 15.30 Uhr werden die Zufahrten zum Fridolin-Endraß-Platz und die Eugenstraße zwischen Einmündung Ernst-Lehmann-Straße bis Kreisel Eugen-/Riedleparkstraße dicht gemacht, teilt eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mit. Und weiter: „Die anderen Straßen entlang der Demostrecke werden nur temporär und kurzfristig gesperrt.“

Wer spricht?

Vor dem Rathaus wird unter anderem Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand das Wort ergreifen. Geplant ist zudem, dass unter anderem eine Vertreterin beziehungsweise ein Vertreter der Industrie, der Gewerkschaften, des Jugendparlaments und der Kirchen sprechen, teilt Organisator Frank Heimpel-Labitzke mit.

Warum erst jetzt?

Überlingen, Lindau, Tettnang: In vielen Städten, nicht nur am Bodensee, haben bereits Demonstrationen für Demokratie stattgefunden. Dass Friedrichshafen eher später als früher an der Reihe ist, dazu stellt Angelika Drießen fest: „Jetzt sind wir dran. Es muss ja auch jemand den Hut aufhaben.“

Matthias Eckmann fügt hinzu: „Alle, die sich gefragt haben, warum macht niemand etwas, hätten bereits selbst aktiv werden können. Das Bündnis hat die Organisation übernommen, die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt und innerhalb von zwei Wochen eine Kundgebung auf die Beine gestellt.“

Zudem wollten die Veranstalter nicht mit anderen Städten beziehungsweise Demos konkurrieren, so Frank Heimpel-Labitzke.

Ziel der Demonstration?

„Herz und Haltung statt Ausgrenzung“ steht auf dem Flyer zur Kundgebung. 500 davon sind verteilt. Dazu kommen 100 Plakate und Ankündigungen in den sozialen Netzwerken. Die Hoffnung der Veranstalter ist unter anderem: Brücken zu bauen und Menschen zurückzugewinnen, die sich von der Demokratie abwenden.

Für Demokratie und Toleranz (von links): Frank Heimpel-Labitzke, Angelika Drießen und Matthias Eckmann organisieren eine Demonstration mit, die am Sonntag um 15 Uhr auf dem Fridolin-Endraß-Platz beginnt. (Foto: Tanja Poimer )

Wie viele Menschen werden erwartet?

Zunächst rechneten die Veranstalter mit bis zu 1000 Menschen. Nachdem vergangenen Sonntag in Tettnang mehr als 3000 Demonstranten in der Stadt unterwegs waren, liegt die Schätzung inzwischen höher.

Die Stadt Friedrichshafen geht davon aus, dass es durchaus auch mehr als 1500 Teilnehmer werden könnten.

Und nach der Kundgebung?

Es gelte, das Bündnis für Toleranz und Vielfalt, das zuletzt einmal im Jahr bei der Gedenkfeier auf dem Fridolin-Endraß-Platz in Erscheinung trat, zu neuem Leben zu erwecken, kündigt Angelika Drießen an.

In welcher Form, ob mit weiteren Demonstrationen oder anderen Aktionen, müsse nach der Veranstaltung am Sonntag besprochen werden.

Wer sich zur Verfügung stellen und die Kundgebung als Ordner begleiten will, meldet sich per E-Mail an [email protected]