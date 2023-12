Für das Festkonzert der Musikschule gibt es kostenlose Karten

Für das Festkonzert der Musikschule Friedrichshafen, am Sonntag, 10. Dezember, ab 18 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus,s gibt es noch kostenlose Eintrittskarten. Die Karten können im Sekretariat der Musikschule Friedrichshafen abgeholt werden.

An diesem Abend tritt das Jugendsinfonieorchester unter Leitung von Thomas Kalb, ehemaliger Generalmusikdirektor in Heidelberg, gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben auf. Auf dem Programm stehen das Vorspiel zu „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner, „Lyrische Stücke“ von Edward Grieg in einer Orchesterfassung von Thomas Kalb, das Violinkonzert op. 26 von Max Bruch und „Conga del Fuego“ von Arturo Márquez.

Solist im Violinkonzert ist David Nebel, Konzertmeister beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Bei den „Lyrischen Stücken“ werden die Nachwuchsorchester „Sinfonietta“ und Liederorchester mitspielen. Insgesamt treten rund 100 Kinder und Jugendliche gemeinsam beim Festkonzert auf.

Die kostenlosen Eintrittskarten können im Sekretariat der Musikschule Friedrichshafen abgeholt werden. Außerdem gibt es Karten vor dem Konzert beim Einlass in das Graf-Zeppelin-Haus.